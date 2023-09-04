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巴菲特「綠錢」湧向這個煤炭大州 推動工業轉採太陽能

編譯葉亭均／綜合外電
「股神」巴菲特的波克夏公司旗下兩家企業正在西維吉尼亞州推動以太陽能供電的工業製造中心。（美聯社）
「股神」巴菲特的波克夏公司旗下兩家企業正在西維吉尼亞州推動以太陽能供電的工業製造中心。（美聯社）

美國西維吉尼亞州極為仰賴煤炭發電，然而「股神」巴菲特和共和黨籍州議員們正聯手，在俄亥俄河邊推動一項清潔能源工業計畫，挑戰煤對這個群山之州設下的侷限。

華爾街日報報導，巴菲特旗下波克夏公司的兩家公司正合作要打造一個製造中心，包含一座5億美元的工廠，生產用於飛機零件的鈦金屬，電力則靠太陽能板和可充電電池供應。巴菲特的盛名和300個就業機會展望讓兩家公司克服了在西維吉尼亞州面臨的阻力，該州有超過90%的電力是靠燃供應，而當地的政治權力和財富的支撐基礎也和採煤有關。

西維吉尼亞州過去一年來為包括波克夏公司在內的三項可再生能源計畫核准約4億美元的資金。亟欲創造就業、由共和黨為首的議會已通過有利於可再生能源的新立法。加速這一轉變的因素，是拜登政府新的基礎建設與氣候法為清潔能源企業與製造業者提供聯邦補貼款。

這些聯邦資金，再加上能帶來就業的工業生產，正開始影響美國境內最仰賴煤炭的地區。這些資金已經把再生能源的討論焦點，從全球暖化與環境保護轉向了經濟發展。這促使許多阿帕拉契地區由共和黨主導的州加入，當地獲得聯邦補貼金支持的清潔能源計畫正吸引數十億美元的投資。

西維吉尼亞州新通過支持太陽能的立法和美國通膨削減法（IRA）促成了許多太陽能計畫，目前規劃中的多項建設計畫的未來太陽能發電產能將超過6,000MW（Megawatt；百萬瓦），高於2020年的僅10MW。波克夏的太陽能場預期產生約100MW。

共和黨籍的前州議員、西維州經濟開發部門主管卡邁克爾（Mitch Carmichael）表示，「人人都想和波克夏做生意」。

在2020年，一位共和黨籍參議員致函巴菲特，邀請他到西維州投資。一年內，隸屬波克夏清潔能源事業的BHE再生能源公司執行長納普就前往覓地，尋找設立清潔能源設施的可能地點。同時間， 波克夏旗下航太暨工業精密金屬零件製造商Precision Castparts（後簡稱PCC）也尋求地點建立工廠生產鈦，用於製造飛機零件，而鈦的生產需要大量能源，PCC希望靠清潔能源來提供電力。

最終計畫成形了，BHE將在西維州建設太陽能光電場，將提供清潔能源給PCC；BHE也選擇電池新創公司Our Next Energy在附近建設可充電電池，以便維持穩定供電。PCC的鈦工廠預期最快2025年初開張。

巴菲特向華爾街日報表示：「我很高興事情成了。我沒有賠上個人聲譽。」

西維吉尼亞州 波克夏 共和黨

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