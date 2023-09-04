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2024總統選舉戰場縮小 少數幾州些微得票率將定勝負

WSJ民調 點出拜登連任「2大障礙」

編譯林聰毅／綜合外電
從華爾街日報最新民調來看，年紀太大與經濟政績將成為拜登總統明年連任的兩大障礙。(美聯社)
從華爾街日報最新民調來看，年紀太大與經濟政績將成為拜登總統明年連任的兩大障礙。(美聯社)

華爾街日報（WSJ）的最新民調顯示，年紀太大與經濟問題將成為拜登總統明年連任之路的兩大障礙。

WSJ的民調指出，絕大多數美國選民認為，拜登年紀太大無法競選連任，而且對他處理經濟和其他重要議題給予低分。這項民調結果無異是對這位80歲現任總統的連任發出了嚴厲警訊。

對拜登年齡和執政表現的負面看法，有助於解釋為什麼只有39%的選民對他有好感。在另一個問題中，約42%受訪者表示，他們贊同拜登處理總統職務的方式，但反對者高達57%。

明年的總統大選，有可能重演2020年拜登與川普對決的局面，目前兩人勢均力敵，支持率均為46%。

儘管華爾街日報的調查點出，拜登在說服選民他值得連任方面面臨一系列挑戰，但也發現了其潛在對手（川普）的弱點。受訪者認為，川普不如拜登誠實和討喜，大多數人認為川普在2020年大選失敗後的行徑是非法行為，目的是阻止國會宣布拜登勝選。

參與這項調查的民主黨民調專家博西安表示：「選民正在尋求改變，但兩位領先候選人都不是他們所尋求的改變。」

儘管兩人僅僅相差三歲，但73%的選民認為拜登太老了，不適合尋求連任；相形之下，僅47%受訪者認為77歲的川普太老。三分之二的民主黨員選民表示，拜登太老了，無法競選連任。

在總統政績評價方面，大約40%認為拜登較佳，51%則認為川普較優，川普領先11個百分點。較多選民認為川普對未來有願景，領先拜登8個百分點。另有約46%受訪者認為川普在心智上足以勝任總統，只有36%人認為拜登可以。

但在某些個人特徵上，拜登比川普受青睞。 約48%選民表示拜登討人喜歡，而川普只有31%。45%認為拜登誠實，只有38%認為川普誠實。

也參與此項調查的共和黨民調專家法布里齊奧說：「如果這場選戰是比個性和氣質，那麼拜登具有優勢；但若這場選戰是比政策和政績，那麼川普較占優勢。」

在這些民調數字公布之前，拜登花了數月時間在全國各地宣傳其經濟政績和立法成就，包括對基礎設施、乾淨能源和科技的重大投資。他還宣揚其主政下就業成長和工資上漲，數據也顯示整體經濟依然強勁，通膨率已降至約兩年來最低，失業率仍接近50年谷底。

但58%受訪者說，過去兩年經濟變得更糟，而只有28%表示經濟好轉，而且有近四分之三選民表示通膨正朝著錯誤方向發展。這些觀點獲得絕大多數中間選民迴響，就是這個族群幫助拜登在2020年總統大選中擊敗川普。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 川普 民調

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