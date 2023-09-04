我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024總統選舉戰場縮小 少數幾州些微得票率將定勝負

申請大學自傳還要不要提族裔？關鍵在羅伯茲執筆內容

2024總統選舉戰場縮小 少數幾州些微得票率將定勝負

記者顏伶如／即時報導
圖為內華達州的共和黨志工在招募成員。(Getty Images)
圖為內華達州的共和黨志工在招募成員。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)4日報導，一年之後的勞工節，將是2024年大選季節的正式起跑點，雖然選戰仍充滿許多不確定因素，但戰場逐漸縮小的趨勢相當明顯，勝敗之分最後將取決於少數幾州，兩黨得票率差距可能在7%至8%左右，甚至只有4%。

前總統柯林頓任內的白宮首席政治顧問索斯尼克(Doug Sosnik)說，對於決定美國政治的前途，從來不曾出現「這麼少人有這麼大影響」的前例。

報導指出，多數州在過去幾次總統大選中，選民投票結果相當固定。有20州在過去4次總統大選裡固定投給民主黨候選人，從2008年的歐巴馬到2020年的拜登，另外20州則是固定投給共和黨候選人。

也就是說，全美50州當中，有40州在過去4次總統大選出現相同投票模式，80%的比率創下20世紀初期以來新高。從2008年大選以來，兩黨都有機會翻盤的搖擺州(swing states)只有10州，名單上包括川普執政期間固定投給共和黨的印地安納州、愛阿華州、俄亥俄州、佛羅里達州，歐巴馬在2008年贏得北卡羅來納州，但後來北卡選民在聯邦選舉時，投票越來越傾向支持共和黨。

對於2024年大選，維吉尼亞大學(University of Virginia)政治研究中心「薩巴托水晶球」(Sabato's Crystal Ball)研究小組、非黨派線上通訊「庫克政治報告」(Cook Political Report)以不同研究方式完成的分析報告，結論都是亞利桑納州、喬治亞州、威斯康辛州在2024年大選仍是搖擺州；密西根州、內華達州、賓州、北卡羅來納州選情相當緊張，但「薩巴托水晶球」評估民主黨在賓州贏面略高。

專家分析顯示，能夠在共和黨初選勝出的候選人，到了2024年大選時，想贏得新罕布夏州恐有困難，特別是在社會議題的政見方面，立場可能顯得過於保守

報導指出，4次總統大選裡固定投給民主黨候選人的20州當中，內華達州在2024年最可能被共和黨拿下；即使共和黨攻下內華達州，保住密西根州與賓州，但拜登贏得亞利桑納州、喬州、威州任何一州，就能跨越270張選舉人票當選門檻。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

共和黨 北卡羅來納州

上一則

申請大學自傳還要不要提到族裔？關鍵在羅伯茲執筆內容

下一則

13萬英畝農地售中企 德州富豪被罵叛國賊 被稱為「世紀交易」

延伸閱讀

由李強代表參加…習近平不出席G20峰會 德國遺憾：仍可和北京代表協商

由李強代表參加…習近平不出席G20峰會 德國遺憾：仍可和北京代表協商
中國宣布李強出席G20峰會 習近平首度缺席

中國宣布李強出席G20峰會 習近平首度缺席
內華達州「火人祭」遇反常暴雨 7萬人困沙漠傳1死

內華達州「火人祭」遇反常暴雨 7萬人困沙漠傳1死
柏林圍牆遺跡矗立美墨邊界 提璜納市長：多少家庭為越牆犧牲？

柏林圍牆遺跡矗立美墨邊界 提璜納市長：多少家庭為越牆犧牲？

熱門新聞

北卡大中國留學生齊太磊被控一級謀殺。(擷自ABC11影片)

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

2023-08-29 14:25
當地媒體WRAL報導，警方已拘捕一名關係人。(擷自WRAL影片)

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

2023-08-28 16:54
示意圖。Photo by David von Diemar on Unsplash

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

2023-08-28 14:14
齊太磊和齊太安。(取自新浪教育)

北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光

2023-08-28 21:56
新型新冠變種病毒BA.2.86傳播很快，已蔓延五州，紐約市呼籲市民盡快接種疫苗，並在勞工節長周末戴上口罩。(Getty Images)

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

2023-09-01 23:58
涉嫌在鄰居門口放毒的南佛州大學化學系博士生李旭明監獄照。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

2023-09-02 22:36

超人氣

更多 >
陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美
搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命
華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」
男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話