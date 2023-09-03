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內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

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內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

中央社內華達州黑石城3日綜合外電報導
一名火人祭參加者走在泥濘裡。(路透)
一名火人祭參加者走在泥濘裡。(路透)

內華達州沙漠地區舉行「火人祭」活動，因暴風雨來襲場地泥濘，逾7萬參與民眾受困，當局今天表示，正調查當地發生一人死亡事件，並請民眾避難和節約飲食用水。

路透報導，內華達州北部潘興郡（Pershing County）警察局發布聲明說，這起死亡事件發生在昨天降雨時。但聲明中未說明死亡原因和細節或死者的身分。警察局說：「死者家屬已接獲通知，此案正在調查中，因此目前沒有進一步資訊可提供。」

據有線電視新聞網（CNN）報導，因當地沙漠前兩天降下2至3個月的雨量而釀災，潘興郡警方人員表示，這次事件有超過7萬人受困，但目前已有些人開始步行離開活動場地。

影片來源：YouTube CNN

「火人祭」（Burning Man）的舉辦地點被稱為黑石城（Black Rock City），主辦單位稍早在社群媒體發布聲明說，「在這次活動的剩餘期間」，黑石城都禁止進入。

瓦肖郡（Washoe County）警察局表示，因為出現洪水，「火人祭」活動的入口已封閉，想進入的人「將被告知離開」。

根據活動網站，每年都有超過6萬人到內華達州西北部這處偏遠地區參與這項盛會，進行藝術與舞蹈活動，並享受社群交誼，每人門票費用575美元。由於活動最後會焚燒一個稱為「人」（the Man）的大型木製結構，因此名為火人祭。

火人祭自1986年開辦至今，時間在每年8月底至9月初，最早是在加州舊金山的海灘舉行，後來改到內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert），如今有許多名人和社群媒體網紅也會參與。今年的活動原定由8月27日持續到9月4日。

內華達州 社群媒體 加州

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