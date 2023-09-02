華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

涉嫌在鄰居門口放毒的南佛州大學化學系博士生李旭明監獄照。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

佛州 坦帕(Tampa)遭華裔 鄰居從門縫放置毒藥的受害家長阿布杜拉(Umar Abdullah)表示，自從嫌犯李旭明(Xuming Li，音譯)被捕後，家人的脫髮情況得以改善，但長期影響仍需等待報告。

阿布杜拉一家三口於6月開始出現原因不明的病徵，包括頭痛和頭暈，小女兒毫無食欲並嘔吐，最後發現竟是亞裔 的化學系博士生鄰居李旭明偷偷從門縫下放置毒藥。

福斯新聞報導，除了頭痛作嘔等症狀，阿布杜拉一家的頭髮逐漸稀疏，枕頭、排水孔上都是脫落的毛髮。阿布杜拉說，自從利用針孔攝影機揪出元兇並報警將他逮捕後，他未滿一歲的女兒就不再掉頭髮了，因此認為掉髮是李旭明害的。

警方危險品測試初步結果顯示，李旭明使用的液體中含有美沙酮(methadone)和氫可酮(hydrocodone)，皆為類鴉片藥物。另一些專家指出，阿布杜拉一家經歷的症狀並不全然來自這兩種藥物，因此還需等待聯邦調查局(FBI)的全面報告才能確認究竟有什麼成分；阿布杜拉很擔心女兒健康受到長期影響。

李旭明僅剩一學期就能完成化學博士學位，但南佛州大學(University of Southern Florida)已於8月23日將他開除學籍。

李旭明被捕後交保回到家中，阿布杜拉擔心再次受到襲擊，兩夫婦都不敢獨自外出或在家。最後是房主協會下達驅逐令，李旭明才在8月搬走。李旭明去年6月住進阿卜杜拉家的樓下後，一直抱怨受噪音困擾；阿布杜拉試圖遷就，雙方關係看似融洽，李旭明甚至還在阿布杜拉女兒出生時送禮祝賀。

最讓阿布杜拉震驚的是，李旭明也是有家庭的人，與他的妻子和兩個不到兩歲的孩子同住，因此他無法想像一個父親能下此毒手，為人父母都知道嬰兒會在晚上醒來、哭鬧、扔玩具。