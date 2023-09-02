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共和黨近六成選民把川普列為首選 德桑提斯排第二輸46%

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普。資料照片。美聯社
美國前總統川普。資料照片。美聯社

華爾街日報2日獨家發布的一項新民調顯示，美國前總統川普擴大了他在共和黨總統提名戰的領先優勢。同時，共和黨初選選民壓倒性認為他的四項刑事起訴缺乏根據，約半數受訪者更稱檢方起訴激起了他們對川普的支持。

報導指出，共和黨總統初選選情已經從兩人角逐崩成了一面倒，目前沒有任何一個參選人強大到足以挑戰川普。根據民調，川普獲得59%的共和黨初選選民列為首選，自四月起上揚了11個百分點，領先頭號競爭對手、佛州州長德桑提斯的幅度則接近翻倍，達到了46個百分點。

民調指出，德桑提斯以13%的支持度勉強排在第二，其他的參選人都沒有拿到雙位數，也凸顯了2024初選選情的其中一個顯著特色，即刑事起訴在過去可能會擊沉候選人的選情，現在只強化了領先者的優勢。

當民調問起了川普遭到起訴時，超過6成的共和黨初選選民稱每一樁官司都是出於政治動機、沒有根據。約78%稱川普在2020年大選選後的行為是確保投票準確的合法行動，16%稱川普曾試圖非法阻擋國會認證他打輸的選戰結果。

約半數的48%受訪者稱檢方起訴讓他們更有可能在2024年把票投給川普，16%則稱他們不太可能支持他選第二任。

民調同時發現，在假設性2024年大選中，川普跟現任總統拜登在整體選民的支持度大概勢均力敵，川普的支持度為40%，拜登則為39%，兩位第三黨參選人的支持率合計3%，約17%還未決定。若是排除掉其他候選人的一對一對決，川普與拜登各以46%的支持度打成平手，8%的受訪者尚未決定。

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