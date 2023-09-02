先睹為快 WSJ刊出馬斯克新傳記摘要 曝收購推特祕辛

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。圖／路透

蘋果前執行長賈伯斯授權傳記作家艾薩克森（Walter Isaacson），為特斯拉執行長馬斯克 撰寫的傳記將於12日由賽門舒斯特出版，華爾街日報2日特別摘錄精華內容，詳述這位億萬富豪去年併購社群媒體推特 （今已改名為X）的始末，過程精彩有趣，也彰顯出這位科技巨擘鮮明的個性。

根據華爾街日報（WSJ）的摘錄，2022年4月，馬斯克運勢如日中天。特斯拉股價在短短五年內飆漲15倍，市值比排名二至十名的汽車公司總和還要高，旗下火箭公司SpaceX和Starlink衛星公司也交出可觀的營運成果，恰好他又行使股票 選擇權，手上握有約100億美元現金。

買推特的動機

「守成」可不是馬斯克作風，冒險押注才是。他對艾薩克森說：「我可不想只是把錢存入銀行。所以我問自己，喜歡什麼產品。那是容易答的問題，答案就是『推特』。」事實上，早在去年1月時，他就私下指示個人事業管理人Jared Birchall，開始買進推特股票。

從當初決定買下推特到最近把名稱改為X，都凸顯出馬斯克的個性：衝動和率性。艾薩克森形容，這個社群媒體平台對馬斯克來說有如「讓人上癮的遊樂場」，和學校操場有許多相似處，包括嘲諷和霸凌。只不過在推特，聰明小孩贏得追隨者（粉絲），不會像馬斯克幼年那般，會被推下樓梯或揍扁。「擁有它，讓他成為校園之王。」

更名X胸懷壯志

逾20年期，馬斯克曾創立一家公司，稱為X.com，他希望把它打造成「萬能app」，包辦一切個人金融交易和社交聯繫。後來，這家公司與「矽谷創投天王」提爾（Peter Thiel）共同創辦的支付公司PayPal合併，馬斯克極力爭取合併後新公司仍沿用X.com名稱，但遭到拒絕，理由是PayPal已成為令人信賴的品牌名稱，反觀X.com則可能令人想入非非。馬斯克被踢出公司，但他直到今天對當初的想法仍堅定不移。馬斯克說：「若你只想當個利基（小眾）市場玩家，稱PayPal比較好。但如果你想接管全世界的金融體系，那麼取名X較佳。」

馬斯克開始逐步收購推特股票，想藉此實現當初的夢想，而對他來說，「推特」聽起來也太「小眾」了。他告訴艾薩克森：「推特可以成為X.com當年理應變成的模樣...而且，在過程中，我們也能協助拯救言論自由。」

力阻「覺醒病毒」蔓延

馬斯克萌生收購推特念頭的另一動機，是他愈來愈憂心，所謂「覺醒心靈病毒」（woke mind virus）正汙染美國。他一本正經地說：「除非遏阻這種覺醒心靈病毒，基本上就是反科學、反菁英和整體來說反人類，否則文明絕不可能跨行星存在。」

艾薩克森說，馬斯克的反覺醒（anti-woke）態度，一部分是受年紀最長孩子（當時16歲）賽維爾（Xavier）變性成女生、並改名叫珍娜（Jenna）的影響。馬斯克發現後大致樂觀看待，但珍娜變成狂熱的馬克斯主義者並與他斷絕關係，讓他很痛苦。他說：「她跨出社會主義範疇，變成十足的共產主義者，認為富人都很邪惡。」

同理，馬斯克覺得，推特也已遭類似的心靈病毒傳染，變得鎮壓右翼思想以及反體制聲音。

酌收費用為支付平台鋪路

馬斯克也拋出一些革新推特的點子。比方說，他問：「假如我們向民眾收取小額費用，例如每月2美元，換得帳戶認證，如何？」

他認為，取得用戶的信用卡，可清除機器人帳戶、提供新的營收泉源，且有助達成他把推特轉化為支付平台的目標，一如昔日他對X.com勾勒的遠景--提供一個讓民眾匯款、給小費，付費買故事、音樂和影片的園地，「那可實現我當初對X.com和PayPal的願景」。

籌資併購過程中的小插曲

艾薩克森說，馬斯克的思緒常隨心情轉變劇烈波動，正是在某次情緒鐘擺擺到「躁狂」這邊時，他衝動地決定不加入董事會。他說：「那是浪費時間。我將提議收購推特，讓公司下市。」

但440億美元的收購價不是小數目。馬斯克開始招募夥伴入股，不遠千里飛去夏威夷找甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison），這位富豪爽快答應出資10億美元。

另一人也興趣濃厚，就是加密幣交易所FTX創辦人兼執行長班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，簡稱SBF），後來因FTX破產和涉及詐欺罪身敗名裂並且入獄。

馬斯克對於以區塊鏈打造社群網路的想法不以為然，認為運作太慢、不適合快步調的推文，所以根本沒意願與班克曼-弗里德會面，但他的銀行員不斷向他推薦這個幣圈大亨，說他「可以出資50億美元」，馬斯克的回覆是按「倒讚」（dislike）。

然後，班克曼-弗里德直接傳簡訊給馬斯克表達濃厚興趣，並且說他持有1億美元推特股票想「轉換」（roll），意指待推特下市後轉換成新公司股權。馬斯克立即回覆：「抱歉，這訊息誰發的？」班克曼-弗里德對自己唐突致歉，然後自我介紹一番，馬斯克簡潔回答：「歡迎你滾（roll）。」

班克曼-弗里德不罷休，5月又打電話給馬斯克。馬斯克回憶當時通話時，班克曼-弗里德說話像連珠炮，全都在談論自己。馬斯克說：「我的屁話偵測器開始鈴聲大響，像蓋格計數器上狂閃紅色警示燈。我以為他會向我詢問交易相關問題，他卻一直告訴我他在做什麼事。」

結果，班克曼-弗里德也有同感，他認為馬斯克好像瘋子。那通電話持續半小時，班克曼-弗里德最後既沒有參與投資，也沒有轉換推特持股。