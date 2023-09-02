西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

西雅圖南部地區近來已發生至少14起暴力入室搶案，受害者都是亞裔家庭。（電視新聞截圖）

西雅圖 南部最近發生十多起針對亞裔長者及其家人的暴力入室搶劫案，西雅圖警局警官布朗（Rob Brown）在上周舉行的會議上，首度公開當地入室搶劫犯罪增加的事實。

布朗表示，自6月以來，西雅圖南部四個郵區98108、98118、98144和98178，至少發生了14起暴力入室搶劫案。一群戴著滑雪面罩、持有槍械的不良分子強行闖入民宅搶劫，攻擊、持槍毆打，並以槍抵住受害者，威脅受害者交出現金和貴重物品。根據警方的網路紀事，調查人員認為，部分受害者可能沒有報案，因此實際搶案數目應該不只14起。

布朗30日再度指出，本月自6日以來，其轄區的燈塔山（Beacon Hill）、雷尼爾灘（Rainier Beach)）和雷尼爾景（Rainier View）等社區共發生了八起搶案。

布朗表示，每起搶案中都有三到七名頭戴滑雪面罩的搶匪，攜帶至少一把長槍和多把手槍，強行闖入受害者家中。布朗指出，受害者都是亞裔家庭，由於有語言溝通上的問題，使警察趕往案發地點的時間被拖慢了15到20分鐘，給予搶匪足夠的時間逃跑。

警方探員高潘（Judinna Gulpan）29日表示，他們懷疑這些搶案可能都是同一群青少年所為。

蘇康妮（Connie So）是大西雅圖地區華裔 組織（Organization of Chinese Americans of Greater Seattle）總裁，也是華盛頓大學（University of Washington）教授，她居住的燈塔山正是遭受搶劫的社區之一。她表示，入室盜竊長期以來，一直是南西雅圖的一個問題。

蘇康妮說：「我的母親幾年前去世了，她在世時經常告訴我，這個鄰居剛剛被搶，那個鄰居也被搶過。」

蘇康妮指出，最近一連串搶案鎖定的一些目標，都是母語非英語的第一代移民 ，這些移民沒有可信賴的對象，如市政府或警方。她說：「我認識的許多人都曾經被搶，但他們不想多談這些可怕的經歷。」

羅斯（Em Rose）任職於華裔資訊與服務中心（Chinese Information and Service Center），這是一個提供當地華裔移民資源的機構。他說：「最近發生的入室盜竊案非常可怕，我們還沒有直接提供協助給任何受害家庭，但我們非常關心這個問題。」

羅斯表示，他們的工作人員透過微信教導民眾如何撥打911電話要求翻譯協助，並鼓勵人們在社區組成安全網。