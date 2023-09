西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

西雅圖南部地區近來已發生至少14起暴力入室搶案,受害者都是亞裔家庭。(電視新聞截圖)

西雅圖 南部最近發生十多起針對亞裔長者及其家人的暴力入室搶劫案,西雅圖警局警官布朗(Rob Brown)在上周舉行的會議上,首度公開當地入室搶劫犯罪增加的事實。

布朗表示,自6月以來,西雅圖南部四個郵區98108、98118、98144和98178,至少發生了14起暴力入室搶劫案。一群戴著滑雪面罩、持有槍械的不良分子強行闖入民宅搶劫,攻擊、持槍毆打,並以槍抵住受害者,威脅受害者交出現金和貴重物品。根據警方的網路紀事,調查人員認為,部分受害者可能沒有報案,因此實際搶案數目應該不只14起。

布朗30日再度指出,本月自6日以來,其轄區的燈塔山(Beacon Hill)、雷尼爾灘(Rainier Beach))和雷尼爾景(Rainier View)等社區共發生了八起搶案。

布朗表示,每起搶案中都有三到七名頭戴滑雪面罩的搶匪,攜帶至少一把長槍和多把手槍,強行闖入受害者家中。布朗指出,受害者都是亞裔家庭,由於有語言溝通上的問題,使警察趕往案發地點的時間被拖慢了15到20分鐘,給予搶匪足夠的時間逃跑。

警方探員高潘(Judinna Gulpan)29日表示,他們懷疑這些搶案可能都是同一群青少年所為。

蘇康妮(Connie So)是大西雅圖地區華裔 組織(Organization of Chinese Americans of Greater Seattle)總裁,也是華盛頓大學(University of Washington)教授,她居住的燈塔山正是遭受搶劫的社區之一。她表示,入室盜竊長期以來,一直是南西雅圖的一個問題。

蘇康妮說:「我的母親幾年前去世了,她在世時經常告訴我,這個鄰居剛剛被搶,那個鄰居也被搶過。」

蘇康妮指出,最近一連串搶案鎖定的一些目標,都是母語非英語的第一代移民 ,這些移民沒有可信賴的對象,如市政府或警方。她說:「我認識的許多人都曾經被搶,但他們不想多談這些可怕的經歷。」

羅斯(Em Rose)任職於華裔資訊與服務中心(Chinese Information and Service Center),這是一個提供當地華裔移民資源的機構。他說:「最近發生的入室盜竊案非常可怕,我們還沒有直接提供協助給任何受害家庭,但我們非常關心這個問題。」

羅斯表示,他們的工作人員透過微信教導民眾如何撥打911電話要求翻譯協助,並鼓勵人們在社區組成安全網。