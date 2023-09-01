糧券新規「必須工作」75萬人失福利 共和黨要續砍經費

糧食券工作新規9月1日生效，要求有工作能力者必須工作才有資格領取糧食券。照片是一家超市可以用糧食券購物優惠的告示。（美聯社）

根據拜登總統與共和黨 籍眾議員今年5月達成的調高債限協議，民眾領取俗稱糧食券 的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)必須工作的要求已於9月1日生效，10月起還有其他新規上路。自由派智庫機構「預算 與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities，CBPP)指出，工作新規將讓75萬成年人失去糧食券福利。

「營養補充援助計畫」是全國規模最大的糧食援助服務，國會修改條款之後，四肢健全、沒有撫養親屬的更多領取糧食券民眾都必須提供工作證明。工作新規是糧食券計畫數十年來的最大調整。

從9月1日起，18歲至50歲之間、沒有兒女的勞工，必須證明每個月至少工作80小時，或者參加教育、職訓計畫，才有資格領取糧食券時。

從10月1日起，糧食券工作要求擴大到18歲至52歲的勞工；明年10月1日起，糧食券工作要求再擴大至18歲至54歲之間勞工，規定到2030年10月1日之前有效。

領取糧食券者必須工作的新規，無家可歸者、退役軍人、剛離開寄養家庭的18歲至24歲之間年輕人得以豁免。

不過，某些共和黨人士要求對糧食券計畫繼續刪減預算，理由是計畫縮編將能逼迫更多美國人投入職場工作，能夠脫離貧窮。民主黨人士及弱勢權益倡議團體則說，共和黨陣營的論述有瑕疵。

民主黨賓州聯邦參議員、參院糧食與營養小組委員會主席費特曼(John Fetterman)不支持刪減糧食券計畫；他說今年稍後農業法案(Farm Bill)進入協商時，共和黨可能趁機讓已經三餐不濟的美國人失去糧食券。

農業法案每隔五年由國會通過，為糧食券等計畫提供經費，訂定糧食生產及儲備政策，提供農民補助等。

大約25名眾院農業委員會民主黨籍眾議員上個月致函眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)，要求共和黨不要再刪減糧食券預算。