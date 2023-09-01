俄州「危險重罪犯」戴手銬腳鐐趁就醫脫逃 身陷沼澤就逮

俄勒岡州消防隊員將涉嫌謀殺的逃犯普雷(下)從滿布水草青苔的沼澤中，像釣魚一樣將他吊起。(美聯社)

俄勒岡州 州警表示，一名涉嫌殺人等重罪的逃犯普雷(Christopher Pray)在逃亡36小時後，於1日上午落網。當警方發現普雷時，這名逃犯正困在波特 蘭市附近一個滿布水草青苔的沼澤中，水淹及胸，動彈不得。最後由消防隊員像釣魚 一樣將他從水中吊起，他才得以脫困。

被控謀殺未遂等罪名的39歲男子普雷，在佩戴手銬腳鐐下，8月30日晚間從戒護就診的醫院脫逃，駕駛一輛偷來的廂型車，沿著五號州際公路(Interstate 5)逃逸。

俄勒岡州警透過臉書公告前述消息，形容普雷是一名「危險的逃犯」。

醫院發言人安柏‧蕭布里奇(Amber Shoebridge)表示，普雷脫逃時造成一名醫院員工受傷。

州警表示，8月30日晚接到通知，稱普雷「甩掉執法人員，沿著五號州際公路向南逃逸」，但未說明他如何脫逃，僅表示普雷逃跑時「戴著手銬、腳鐐和腰鏈，三者串在一塊兒」。

波特蘭布馬特諾瑪郡(Multnomah County)巡迴法院以謀殺未遂、搶劫、傷害及持有火藥重罪起訴普雷，30日基於他不適合受審為由，將他送往塞勒姆(Salem)的俄勒岡州立精神醫院檢查。

蕭布里奇在聲明中表示，普雷住院後不久便「與其他病患發生爭執」，需要接受醫療，當他被帶回醫院時，普雷「控制了一輛沒有醫院標誌的廂型車，揚長而去」，「一名職員受傷，詳情恕無可奉告」。

俄州警方目前仍在調查普雷究竟是如何在戒護就醫情況下脫逃，又是如何掉進水塘中束手就擒。