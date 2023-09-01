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哀求喝水遭拒…男童體育課穿錯衣 被罰高溫下跑步倒地亡

聯合新聞網／ 即時報導
（取自gofundme）
（取自gofundme）

媒體報導，加州12歲男童羅賓森(Yahshua Robinson)，日前在校因為體育課穿錯服裝遭到師長處罰，被要求在中午11點、高溫90度下跑步，他曾向老師請求要喝水遭拒，最後心臟驟停死亡。家屬認為，羅賓森是因高溫引發心臟驟停，認為校方應該有人出面負責這起悲劇。

羅賓森的阿姨普魯默(Amarna Plummer)向媒體表示，姪子羅賓森是因為在校被老師處罰，只因他在體育課的穿著不符規定，便被要求跑操場作為處罰；羅賓森在跑步時，曾經向老師哀求，因為喘不過氣，需要喝水，說完後沒多久便倒地昏厥，校方將羅賓森送往醫院急救，但因心跳已停止，在送醫後仍回天乏術。

羅賓森的家屬疑羅賓森的死亡與高溫有關，要求位於埃爾西諾湖市(Lake Elsinore)、羅賓森就讀的峽谷湖中學(Canyon Lake Middle School)負責。校方回應，該校上(8)月9日才剛開學，對羅賓森因醫療緊急情況而去世深感悲痛，正對此事調查中，校方也表明，有明訂若超過35度(華氏95度)時，全校會自動取消室外的所有活動，讓學生都在室內上課。

羅賓森的驗屍報告目前尚未有結果。為了羅賓森的喪葬費用，家屬還創建了一個GoFundMe向大眾募款，目前已籌得逾5萬5000元。

高溫 加州 GoFundMe

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