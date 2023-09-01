「這是夢嗎？」二手店花4元買畫 價格飆漲3萬7千多倍

知名美國畫家懷斯(Newell Convers Wyeth)作品。(取自拍賣商Bonhams Skinner官網)

華盛頓郵報1日報導，一名新罕布夏州 婦人2017年時想要尋找畫框，在曼徹斯特(Manchester)一家二手用品店花了4元買下一副畫作，當時只覺得畫框堪用，畫作並無特殊之處。相隔六年後，婦人覺得畫作或許有價值而在臉書 (Facebook)發問，藝術品收藏家蘿倫‧路易斯(Lauren Lewis)確認這幅油畫出自知名美國畫家懷斯(Newell Convers Wyeth)之手，典藏品拍賣 商邦瀚斯斯金納(Bonhams Skinner)在19日拍賣會上，將以15萬元至25萬元之間價格求售。

報導指出，路易斯經常瀏覽臉書社群對於懷斯家族藝術作品的討論，網友發問要求確認真偽的畫作大多是贗品，但今年5月中旬看到一則新罕布夏州婦人的發文則讓她仔細閱讀。婦人寫道，2017年時到二手用品店尋找舊畫框，在一堆積滿灰塵的舊畫裡面挑中這幅作品，花了4元連框帶畫買下，當時覺得畫作並不起眼，今年打掃家裡時覺得或許畫作有價值，因此在臉書發問徵求協助。

路易斯說，這幅25吋長、17吋寬的油畫是路易斯作品，邦瀚斯斯金納本月將以15萬元至25萬元拍賣。她說，對於這個發展感到非常高興。

邦瀚斯斯金納發言人指出，1930年代晚期，出版商利特爾布朗公司(Little, Brown and Co)邀請懷斯為作家海倫‧傑克森(Helen Hunt Jackson)1939年小說「拉蒙娜」(Ramon)繪畫四幅作品，懷斯在賓州查德福(Chadds Ford)畫室完成作品後寄給出版商。出版商當年將畫作交給小說主編或傑克森經紀人之後，這批作品下落就無人知曉，直到新罕布夏州婦人2017年8月在二手用品店Savers買到其中一幅作品。