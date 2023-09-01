反墮胎陣營新策略：禁用當地道路協助婦女赴外州墮胎

某些地方政府已經通過規定，禁止民眾使用當地道路協助婦女前往外州墮胎。圖為支持墮胎權的示威者。(美聯社)

華盛頓郵報 1日報導，當地道路成了反墮胎 陣營鎖定的管控新目標，某些地方政府已經通過規定，禁止民眾使用當地道路協助婦女前往外州墮胎。

德州 拉諾(Llano)市議會8月底舉行會議，討論是否針對禁止使用當地道路協助婦女赴外州墮胎訂定禁令，大批旁聽民眾把會場擠滿，連走廊都站著許多人。如果通過禁令，居民約3400人的拉諾將成為德州第三個通過類似規定的地方政府。

反墮胎倡議者把使用當地道路協助婦女到外地墮胎的行為稱為「墮胎販運」(abortion trafficking)。某些反墮胎人士主張，拉諾市政府有責任「對抗殺人犯」。2020年大選時，80%的拉諾選民投票給前總統川普。

不過，保守派市議員蘿拉‧艾爾蒙德(Laura Almond)發言時則對提案提出質疑。在拉諾市中心區經營二手用品店的她說：「我覺得有必要進一步討論。」

2021年9月1日，俗稱「心眺法」的德州禁止墮胎令上路，妊娠六周以上一律禁止墮胎，還允許德州居民對協助懷孕六周以上婦女墮胎的醫護人員或其他人士提告。

保障墮胎權益重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年6月被最高法院推翻後，某些極度保守的德州城鎮紛紛針對墮胎展開更多限縮措施，包括禁止使用城鎮轄區內的道路協助婦女前往外州墮胎，並且允許民眾對違規者提告。

反墮胎陣營針對州界地帶、機場附近城鎮推動禁令，希望阻止德州婦女前往新墨州等外地墮胎。

華盛頓郵報分析，即使在政治立場最保守的德州鄉鎮，道路禁令也面臨反對聲浪，某些居民認為「墮胎販運」的罪嫌過於嚴重，恐對社區造成傷害。就在拉諾市議會討論之前兩周，德州錢德勒(Chandler)便暫停推動道路禁令的立法措施，原因是擔心引發司法後果、規定可能與德州現行州法牴觸。