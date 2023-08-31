麥康諾呆滯引揣測 國會醫師：他很健康、可繼續工作

參院共和黨領袖麥康諾頻出現「當機」狀況，但國會主治醫師評估認為他的健康狀況良好。（Getty Images）

參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)已高齡81歲，今年頻頻出現身體健康問題，3月9日摔倒後斷了一根肋骨且腦震盪；7月26日在記者會上話說到一半突然中斷20秒，眼神呆滯；8月30日再度發生類似情況，他在家鄉肯塔基州記者會上突然眼睛直視前方、沉默達30秒。國會主治醫師莫納漢(Brian P. Monahan)31日表示在評估過後，已批准麥康諾繼續跑行程。

美聯社報導，麥康諾自3月腦震盪以來，健康狀況明顯惡化，說話更常結巴、走路也更加緩慢小心；四年前他曾在家中絆倒，導致肩部骨折開刀。麥康諾童年時就患有小兒麻痺，他也很早就承認成年後爬樓梯有點困難。麥康諾2007年當選為共和黨領袖後，今年初成為參院任職最久的政黨領袖，然而這些事件使人擔憂他是否仍能勝任。

肯塔基州共和黨辦公室發布莫納漢的聲明，稱已諮商過麥康諾和他的神經病學團隊，並批准麥康諾繼續他的日程。「他的健康狀況良好…偶爾頭暈在腦震盪恢復過程中算是常見的，也可能是脫水造成。」

拜登總統也透露31日與麥康諾講過話，在電話中他恢復了原樣。「受過嚴重腦震盪後，米契(麥康諾)有時會做出這樣的反應，這並不罕見，是康復的一部分，所以我相信他會回到原來的狀態。」

30日「當機」後，麥康諾致電了數名參議員，他們皆表示麥康諾狀況似乎不錯，與平常一樣精神很好。麥康諾長期朋友兼顧問詹寧斯(Scott Jennings)表示，麥康諾記者會上毫無問題地發表了20分鐘的演講，他僵住的問題是被問到「是否會在2026年競選連任」，這認為可能是他注重個人事務隱私的個性，讓他停了下來，「他的年齡和腦震盪恢復情況是不同的兩件事」。