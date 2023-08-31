國會暴亂案 驕傲男孩2領袖遭判15、17年…低於量刑準則

「驕傲男孩」領袖畢格斯涉國會暴亂案，遭判處17年徒刑。（美聯社）

聯邦法官今天判處前極右團體「驕傲男孩」領袖畢格斯17年徒刑，共同被告芮爾則被判刑15年。陪審團之前認定，他們闖入國會企圖推翻2020年川普 敗選結果，犯下共謀暴亂罪。

路透社報導，畢格斯（Joseph Biggs）與芮爾（Zachary Rehl）涉入2021年1月6日的國會暴亂案，共謀暴亂罪成立，如今成為首批定罪後被判刑的驕傲男孩（Proud Boys）成員。

不過，地方法官凱利（Timothy Kelly）判處的刑期低於美國的量刑準則，也遠遠不及聯邦檢察官求處的33年和30年有期徒刑。

凱利表示，他不是要小看國會發生的暴力情事，但他指出，此事仍比不上大規模傷亡案件，若判處更重刑期，可能產生量刑不公。

畢格斯在判刑前當著凱利的面，為自己的行為道歉。他哽咽提及自己的女兒是性侵 受害者，在需要他的時候，他卻遭到關押。

畢格斯說：「我被群眾誘惑，只是一直往前走。我的好奇心擊敗理智。…我不是恐怖分子，我的心裡沒有仇恨。」

芮爾則是一邊哭泣一邊宣讀聲明，他說自己讓政治占據他的人生，也為讓家人失望致歉。

2021年1月6日攻擊國會的事件，目的是要阻止國會確認民主黨的拜登 （Joe Biden）勝選。川普（Donald Trump）宣稱自己敗北是選舉欺詐問題普遍的結果。