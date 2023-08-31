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川普金融詐欺民事訴訟 紐約檢方訴請法院免開庭裁決

記者顏伶如／即時報導
前總統川普涉嫌為房地產資產灌水22億元，對金融機構、保險公司說謊，2022年遭紐約州檢察長詹樂霞以金融詐欺民事罪名起訴，預計今年10月開審。(路透)
前總統川普涉嫌為房地產資產灌水22億元，對金融機構、保險公司說謊，2022年遭紐約州檢察長詹樂霞以金融詐欺民事罪名起訴，預計今年10月開審。(路透)

前總統川普涉嫌為房地產資產灌水22億元，對金融機構、保險公司說謊，2022年遭紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名起訴，預計今年10月開審。詹樂霞已向法院訴請免開庭裁決，理由是川普等被告罪證確鑿，法院並不需要開庭程序就能做出裁決。

詹樂霞團隊調查發現，川普、川普兒女及川普集團(Trump Organization)從2011年起為房地產資產灌水，向銀行及保險公司說謊。詹樂霞去年9月以金融詐欺民事罪名起訴，川普面臨2億5000萬元罰款，川普與三名兒女未來恐遭禁止在紐約繼續經營事業。

根據30日解密的法院資料，詹樂霞向法院訴請免開庭裁決時指出，川普在長達10年的期間，每年為資產灌水8億1200萬元至22億元間不等，由於罪證確鑿，法院不需要開庭程序就能對此案做出裁決。

川普辯護律師團則以上訴法院認定追訴時效已過為由，向法院提出撤銷起訴動議。

紐約時報分析，檢方與川普律師團各自提出動議，法官將在預計開庭日期之前做出簡易判決(summary judgment)。如果檢方在簡易判決裡勝訴，對於詹樂霞來說將是重大進展，代表著起訴罪名成立的機率大增；倘若簡易判決結果對川普有利，開庭之後川普被定罪的可能就大幅降低。

報導指出，第三種可能發展則是，法官紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)在9月底的聽審當中，可能同時駁回檢方與川普律師團的請求，下令全案直接進入庭訊階段。

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