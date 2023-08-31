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衛生部建議：大麻由管制物質降級 一級降為三級

編譯潘勛／綜合30日電
衛生部已向聯邦緝毒署(DEA)發出建議，將大麻由一級管制物質降為三級。（美聯社）
衛生部已向聯邦緝毒署(DEA)發出建議，將大麻由一級管制物質降為三級。（美聯社）

衛生部已向聯邦緝毒署(DEA)發出建議，將大麻由一級管制物質降為三級，參院高層30日頌揚這是第一步，讓聯邦能將大麻進一步放寬限制。

美聯社報導，衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)上社媒X(前推特)發文表示，衛生部回應拜登總統的要求，「提供大麻的分級建議給緝毒署」、「本部已致力於確保完成科學評估、快速分享」。

參院多數黨領袖舒默發聲明表示，衛生部建議把大麻由一級管制物質，降為三級，「衛生部做了正確的事。緝毒署現在應貫徹此一重大步驟，大舉減少因大麻惡法而致的嚴酷傷害」。

大麻重新分級，可望減少或完全除去持有大麻的刑責。大麻目前還與海洛因、迷幻毒藥一樣，列為一級管制物質。

緝毒署表示，一級管制毒品「國家當前沒有眾所公認的醫療用途、在任何醫療監督下，欠缺眾可接受安全使用、另有高度濫用的可能」。

三級毒品的定義是「濫用之虞低於一級或二級，而且濫用或導致中度或低度的生理依賴，或是高度心理依賴」。三級毒品目前有K他命(ketamine)及同化類固醇(anabolic steroids)。

拜登2022年10月特赦數千名因「簡單持有」大麻，便因聯邦法而遭定罪的人，同時要求審核大麻。

參院金融委員會主席魏登(Ron Wyden)也發布聲明，呼籲把大麻完全降級；他表示，衛生部建議把大麻重列為三級，意義不可謂不重大，假如衛生部的建議真能落實，將是歷史性一步，讓國家把不切實際的大麻政策扔掉。

大麻 參院 毒品

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