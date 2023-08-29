承諾跳票… 川普昔稱「世界第八大奇蹟」 富士康威州2廠房喊賣

鴻海旗下富士康2017年宣布在威斯康辛州打造LCD面板廠，創造1.3萬個就業機會，如今富士康表示，正在出售其中兩棟建築物。（美聯社）

鴻海旗下富士康2017年宣布在威斯康辛州打造LCD面板廠，創造1.3萬個就業 機會，時任總統川普 更稱其為「世界第八大奇蹟」，但現在卻傳出，富士康正在出售其中兩棟建築物。

威斯康辛州公共廣播電台報導，富士康2017年宣布在威州蒙特普萊森村（Mount Pleasant）興建100億美元面板廠，並會在該州的麥迪遜、密爾瓦基、綠灣、尤克萊和拉辛設立創新中心，但如今富士康表示，將出售其位於綠灣以及尤克萊的房產。

富士康發布聲明表示，將把重心轉向蒙特普萊森村科技園的「持續業務活動」，而不是創新中心，並稱出售其位於綠灣的水印大樓將增添該市中心的活力。

綠灣新聞公報報導，水印大樓的6層樓中有3層正在使用，綠灣市市長金里奇（Eric Genrich）在社交媒體上表示，希望這座海邊建築能被更好的善用。

華郵日前報導，富士康在密爾瓦基高約30.5公尺的大型玻璃球建築，原本預計要當做高效能運算資料中心，當時川普還在動土儀式稱這項計畫是「世界第八大奇蹟」。但如今這座建物也因空置且被出租供外部團體宴會使用，淪為當地居民口中的笑柄。

富士康表示，已在威州投資 超過10億美元，創造超過1000個工作機會，報導指，這與最初宣稱的大規模投資、創造逾1.3萬個工作機會諾言差異甚大。

根據威州前州長沃克（Scott Walker）2017年簽署的協議，將為富士康提供近30億美元的稅收抵免，隨後現任州長埃弗斯（Tony Evers）更新與富士康的合約，將原來的補助激勵方案，改成若在2026年前創造1454個就業機會並投資6.72億美元，就提供8000萬美元稅收減免。