北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪

齊太磊和齊太安。(取自新浪教育)

教堂山北卡大學博士生齊太磊 (Tailei Qi)涉嫌槍殺該校應用物理系華裔 副教授嚴資杰(Zijie Yan)案件引起高度關注。中國媒體訪問齊太磊老家的叔叔，對方稱齊太磊「沒有精神疾病」，槍案發生後，村裡人都感到很驚訝。

齊太磊老家在河南 省新鄉市封丘縣居廂鄉大沙村，大學畢業後出國深造。

紅星新聞報導，齊太磊老家的一位叔叔王先生表示，美國報導中的嫌疑人形貌特徵確實是齊太磊，提到的求學經歷也是屬實的。「他的父母都去世了。因為手機上都有推送，在我們村大家都知道這個事了。齊太磊當年考上了武漢大學，後來聽他父母說他跟著導師去了美國，後來再也沒有回來過。」

王先生說，齊太磊的父母都已經去世。但父母去世的時候齊太磊並沒有回來，只有他弟弟回來了。至於齊太磊所稱的「當時跟隨去美國的導師」是否為此次的被害者嚴資杰，暫不清楚。