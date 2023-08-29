北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪
教堂山北卡大學博士生齊太磊(Tailei Qi)涉嫌槍殺該校應用物理系華裔副教授嚴資杰(Zijie Yan)案件引起高度關注。中國媒體訪問齊太磊老家的叔叔，對方稱齊太磊「沒有精神疾病」，槍案發生後，村裡人都感到很驚訝。
齊太磊老家在河南省新鄉市封丘縣居廂鄉大沙村，大學畢業後出國深造。
紅星新聞報導，齊太磊老家的一位叔叔王先生表示，美國報導中的嫌疑人形貌特徵確實是齊太磊，提到的求學經歷也是屬實的。「他的父母都去世了。因為手機上都有推送，在我們村大家都知道這個事了。齊太磊當年考上了武漢大學，後來聽他父母說他跟著導師去了美國，後來再也沒有回來過。」
王先生說，齊太磊的父母都已經去世。但父母去世的時候齊太磊並沒有回來，只有他弟弟回來了。至於齊太磊所稱的「當時跟隨去美國的導師」是否為此次的被害者嚴資杰，暫不清楚。
「他小時候不淘氣，父母在村裡人緣很好。」王先生表示，自己和齊太磊父母很熟，這對夫妻病情加重後，當時被列為了貧困戶，生前都有低保。王先生稱，齊太磊沒有精神疾病，是個正常人。發生這樣的事情，村裡人都感到很驚訝。
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