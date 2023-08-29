我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪

共和黨退選第1人…才參選兩個月 邁阿密市長喊停

北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪

世界新聞網／編輯
齊太磊和齊太安。(取自新浪教育)
齊太磊和齊太安。(取自新浪教育)

教堂山北卡大學博士生齊太磊(Tailei Qi)涉嫌槍殺該校應用物理系華裔副教授嚴資杰(Zijie Yan)案件引起高度關注。中國媒體訪問齊太磊老家的叔叔，對方稱齊太磊「沒有精神疾病」，槍案發生後，村裡人都感到很驚訝。

齊太磊老家在河南省新鄉市封丘縣居廂鄉大沙村，大學畢業後出國深造。

紅星新聞報導，齊太磊老家的一位叔叔王先生表示，美國報導中的嫌疑人形貌特徵確實是齊太磊，提到的求學經歷也是屬實的。「他的父母都去世了。因為手機上都有推送，在我們村大家都知道這個事了。齊太磊當年考上了武漢大學，後來聽他父母說他跟著導師去了美國，後來再也沒有回來過。」

王先生說，齊太磊的父母都已經去世。但父母去世的時候齊太磊並沒有回來，只有他弟弟回來了。至於齊太磊所稱的「當時跟隨去美國的導師」是否為此次的被害者嚴資杰，暫不清楚。

「他小時候不淘氣，父母在村裡人緣很好。」王先生表示，自己和齊太磊父母很熟，這對夫妻病情加重後，當時被列為了貧困戶，生前都有低保。王先生稱，齊太磊沒有精神疾病，是個正常人。發生這樣的事情，村裡人都感到很驚訝。

教堂山北卡大槍案嫌犯齊太磊(中間橘衣者)首次出庭。(美聯社)
教堂山北卡大槍案嫌犯齊太磊(中間橘衣者)首次出庭。(美聯社)

齊太磊 河南 華裔

上一則

為了搶麥當勞糖醋醬爆口角 16歲少女被朋友暗藏利刃刺死

下一則

美澳將整合飛彈防禦能力 拜登秋天宣布AUKUS新內涵

延伸閱讀

北卡大博士生齊太磊犯案手槍 警方還未找到

北卡大博士生齊太磊犯案手槍 警方還未找到
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
教堂山北卡大槍案／槍手警報 學生嚇到躲廁所、破窗逃

教堂山北卡大槍案／槍手警報 學生嚇到躲廁所、破窗逃

熱門新聞

佛州坦帕一家三口遭到華裔鄰居在門口投毒。(截取自FOX13影片)

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

2023-08-25 18:26
北卡大中國留學生齊太磊被控一級謀殺。(擷自ABC11影片)

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

2023-08-29 14:25
當地媒體WRAL報導，警方已拘捕一名關係人。(擷自WRAL影片)

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

2023-08-28 16:54
佛州一名女子想遞一張20元鈔票給馬路上的非法小販，但最後卻因拒絕配合警方及造成交通隱患，被戴上手銬逮捕。(擷自TikTok影片)

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

2023-08-22 16:55
示意圖。Photo by David von Diemar on Unsplash

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

2023-08-28 14:14
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)被控謀殺罪、企圖謀殺罪等罪名。(視頻截圖)

布碌崙鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

2023-08-24 21:24

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光

北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光
現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物