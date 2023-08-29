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為了搶麥當勞糖醋醬爆口角 16歲少女被朋友暗藏利刃刺死

聯合新聞網／ 即時報導
馬里蘭州一名16歲的少女因為麥當勞糖醋醬引發爭執，遭刺殺身亡。（路透）
馬里蘭州一名16歲的少女因為麥當勞糖醋醬引發爭執，遭刺殺身亡。（路透）

馬里蘭州一名16歲少女日前跟朋友到麥當勞用餐，沒想到過程中為了搶糖醋醬引發爭執，導致少女遭友人持刀刺殺身亡。

據《紐約郵報》報導，16歲的利貢（Naima Liggon）在8月27凌晨兩點左右，跟朋友到華盛頓特區一間麥當勞點餐，取餐離開不久後就發生憾事。

華盛頓特區大都會警察局警官賈斯柏（Brendan Jasper）表示，利貢與兇嫌都來自馬里蘭州瓦爾多夫，當天兩人跟另外三人碰面後，開車前往華盛頓特區參加派對，派對結束後又一起到麥當勞賣東西吃。

賈斯柏在法庭上調出監視器畫面指出，利貢跟另一名女孩為了搶糖醋醬在麥當勞外打了兇嫌，一開始兇嫌並沒有反擊，但是後來一行人要上車時，兇嫌就突然「撲向」利貢，並拿出暗藏的20公分尖刀刺向利貢的胸部及腹部。

雖然同行的其他友人趕緊將利貢送到附近醫院，不過由於傷勢太過嚴重，利貢在醫院不治身亡。本來8月28日應該是高中開學日，但利貢在開學前一天過世，沒辦法再回到學校完成學業。由於兇嫌未成年，按規定不能公開姓名，她已在案發當天被捕，被控犯有武裝二級謀殺罪，到下次聽證會前不得保釋。

利貢是今年華盛頓地區遇害的第13個未成年受害者。為了遏止當地青少年犯罪亂象，華盛頓當局已安排針對未成年人實施宵禁，未來周日至周四晚上11點到早上6點及周五周六午夜至早上6點間，17歲以下未成年人必須在有成人陪同的情況下才能進出公共場所。

麥當勞 馬里蘭州 大都會

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