眾院共和黨領袖罹多發性骨髓瘤 已開始療程

眾院 多數黨領袖史卡利斯今天宣布,確診罹患多發性骨髓瘤。他說,此類血癌治療可能性高,他已開始療程,治療期間會持續工作,為人民服務。

眾院共和黨 第2號人物、現年57歲的史卡利斯(Steve Scalise)今天發布聲明,指自己過去一周身體不適,抽血發現些許異常,進一步檢查後被確診罹患多發性骨髓瘤。

史卡利斯表示,多發性骨髓瘤是一種治療性相當高的血液癌症 ,他已開始療程,治療預計會持續數個月。期間他將回到華府,繼續多數黨領袖的工作,為路易斯安納州第一國會選區的選民服務。

史卡利斯說,他非常感恩能早期發現病灶,且罹患的是可治療的癌症。

他指出:「在上帝的協助,以及家人、朋友、同仁與選民的支持下,我將用對抗過去挑戰同樣的力量與幹勁,來對付(疾病)。」

After a few days of not feeling like myself this past week, I had some blood work done. The results uncovered some irregularities and after undergoing additional tests, I was diagnosed with Multiple Myeloma, a very treatable blood cancer.



I have now begun treatment, which will…