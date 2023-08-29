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眾院共和黨領袖罹多發性骨髓瘤 已開始療程

中央社華盛頓29日專電
眾院多數黨領袖史卡利斯宣布確診罹患多發性骨髓瘤。(路透資料照)
眾院多數黨領袖史卡利斯宣布確診罹患多發性骨髓瘤。(路透資料照)

眾院多數黨領袖史卡利斯今天宣布，確診罹患多發性骨髓瘤。他說，此類血癌治療可能性高，他已開始療程，治療期間會持續工作，為人民服務。

眾院共和黨第2號人物、現年57歲的史卡利斯（Steve Scalise）今天發布聲明，指自己過去一周身體不適，抽血發現些許異常，進一步檢查後被確診罹患多發性骨髓瘤。

史卡利斯表示，多發性骨髓瘤是一種治療性相當高的血液癌症，他已開始療程，治療預計會持續數個月。期間他將回到華府，繼續多數黨領袖的工作，為路易斯安納州第一國會選區的選民服務。

史卡利斯說，他非常感恩能早期發現病灶，且罹患的是可治療的癌症。

他指出：「在上帝的協助，以及家人、朋友、同仁與選民的支持下，我將用對抗過去挑戰同樣的力量與幹勁，來對付（疾病）。」

根據美國多發性骨髓瘤研究基金會（Multiple Myeloma Research Foundation），多發性骨髓瘤是因為骨髓內漿細胞發生病變，癌化的漿細胞不正常增生，排擠能對抗感染的正常細胞；常見症狀包括貧血、骨痛、高鈣血症、腎功能下降等。

多發性骨髓瘤非基因性遺傳疾病，多是隨年紀增長發生。根據美國2012年至2018年相關數據，罹患多發性骨髓瘤的5年存活率約58%。

得知史卡利斯罹癌的消息，共和黨籍的眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）透過原名為「推特」（Twitter）的社群媒體X，祝福史卡利斯早日康復。

麥卡錫表示，史卡利斯是位充滿信念的戰士，能夠克服前方任何障礙。他說，今天稍早曾與史卡利斯通話，史卡利斯精神很好，「因為沒有任何事能阻擋他完成目標，槍擊不能，癌症更不能」。

史卡利斯2017年曾在維吉尼亞州市郊練習棒球途中，臀部遭到槍擊。

史卡利斯來自路易斯安納州，已連續擔任9屆聯邦眾議員。他2014年接下眾院共和黨黨鞭職位，今年初再取代連任22屆眾議員的侯耶爾（Steny Hoyer）成為多數黨領袖，在眾院共和黨內地位僅次麥卡錫。

眾院 共和黨 癌症

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