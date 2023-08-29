Meta打擊北京線上影響力作戰 清除超過7700個帳號

Meta與旗下社群平台、通訊軟體的標誌。(路透)

法新社報導，社群平台臉書 母公司Meta在29日表示，已經清除超過7700個臉書帳號和15個IG帳號，因為這些帳號涉及被稱為「Spamouflage」的中國跨平台網路垃圾訊息作戰，該作戰試圖隱蔽地讚揚北京 並批評西方。

報導引述Meta報告指出，「Spamouflage」網路在臉書、IG、TikTok和前稱推特的「Ｘ」等逾50個平台和論壇活動。Meta全球威脅情報事務主管尼莫表示，評估認為這是當前全球已知最大規模的隱密影響力作戰，但並不成功。

尼莫表示，他們已能將「Spamouflage」行動與北京執法單位人士建立關聯。Meta描述這波帳號刪除是旗下平台最大的單次清理行動。

尼莫也指出，這是他們首次能夠將這眾多群體兜在一起，並證實他們都執行同一方向的行動。

通常，「Spamouflage」網路的貼文會讚揚北京和新疆地區，並批評美國、西方外交政策、批判北京當局的記者和學者等。

該作戰源自中國，目標對象包括台灣、美國、澳洲 、英國、日本和全球華語使用者。

涉及行動的相關臉書和IG帳號被以違反Meta有關協同欺騙行為的規範加以清除。

Meta指出，這些假帳號群體的操作者橫跨中國各地，其活動模式強烈暗示他們是在辦公室上班，有每日工作時間表。

尼莫並指出，其使用的部分手法，和2019年揭露的俄國線上欺騙網路有相似處，顯示網路作戰可能互相取經。