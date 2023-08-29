紅藍卡處方藥議價清單公布 糖尿病、中風等用藥上榜
拜登政府29日公布紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)10種處方藥議價清單，其中包括預防中風及血栓藥品Eliquis、第二型糖尿病用藥Jardiance、預防中風及血栓藥品Xarelto等。
「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)去年在國會通過，法條內容授權聯邦政府得以幫紅藍卡持有人首度為處方藥議價。根據規定，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)9月1日前必須公布10種藥品清單，但清單提前於29日上午公布：
一、Eliquis：預防中風及全身性栓塞藥品，製造藥商必治妥施貴寶製藥公司(Bristol Myers Squibb)、輝瑞藥廠( Pfizer)
二、Jardiance：第二型糖尿病及心臟衰竭用藥，製造藥商百靈佳殷格翰(Boehringer Ingelheim)、禮來藥廠(Eli Lilly)
三、Xarelto：預防中風及血栓藥品，製造藥商嬌生集團(Johnson & Johnson)
四、Januvia：第二型糖尿病用藥，製造藥商默克藥廠(Merck)
五、Farxiga：慢性腎臟病用藥，製造藥商阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ)
六、Entresto：心臟衰竭用藥，製造藥商諾華製藥(Novartis)
七、Enbrel：關節炎及其他自體免疫疾病用藥，製造藥商安進(Amgen)
八、 Imbruvica：血癌藥品，製造藥商嬌生集團、艾伯維(AbbVie)
九、Stelara： 克隆氏症(Crohn's disease)藥物，製造藥商嬌生集團
十、Fiasp與NovoLog的糖尿病胰島素產品，製造藥商諾德(Novo Nordisk)
第一波議價清單公布後，藥廠須於10月1日前決定是否參與議價。調降價格要等到2026年才會生效。未來幾年還有30種藥品列入議價，調降之後的價格分別於2027年、2028年實施。
不過，大型藥廠與藥廠組織則對處方藥議價新法提出挑戰，累計已有八件訴訟。
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