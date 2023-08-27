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數位花費多？卡債「Z世代」增最快 X世代背最多

編譯潘勛／綜合27日電
Z世代第二季累積信用卡債的速度，比以往各世代都來得快。（路透）
Z世代第二季累積信用卡債的速度，比以往各世代都來得快。（路透）

「信用經」(Credit Karma) 公司最新數據指出，Z世代第二季累積信用卡債的速度，比以往各世代都來得快，但X世代的信用卡債還是最高。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，信用經指出，今年4到6月之間，1997到2012年間出生的Z世代平均信用卡債3328元，比起1到3月的3193元要增加4.23%。

史蒂文斯理工學院(SIT)財經助理教授吉爾(Balbinder Singh Gill)表示，他認為這是受疫情影響，Z世代還是花錢在電子產品、電腦及串流服務之類，而更年長世代這些方面的開支減少。

紐約聯準銀行報告指出，今年全國人民信用卡債已來到1兆元的紀錄，4到6月，信用卡債增幅達450億元，比起前一季要增加4%。

這項債務增加，在家戶總債務裡為最大；家戶債務在今年第二季來到17兆6000億元。紐約聯準銀行指出，其他債務，包括零售信用卡債及其他消費者債、汽車貸款，分別增幅在150到200億元之間。

信用經數據指出，雖說信用卡債第二季在Z世代增加最快，但Z世代的總債務額還是最少的；相形下出生於1965到1980年間的X世代負債額最高。4到6月，X世代平均信用卡債9589元，比前一季增加1.89%。出生於1946到1964年的嬰兒潮世代信用卡債第二高，平均約8192元。

吉爾教授指出，嬰兒潮世代及寧靜世代(Silent Generation)就休閑開支方面，比年輕世代花得凶。

美國銀行6月報告指出，年紀較長的家戶受益於生活成本調整、社安金增加，一般來說有錢得多，相形下年輕世代受較高住居成本，以及學生貸款又要開始償還影響更大。

吉爾指出，較年長世代相形較年輕世代，更花大錢於郵輪、餐廳及外食；年輕世代的錢多用在住居及基本生活所需。只是，較年長世代的錢花在買藥方面也很多。

吉爾表示，X世代正在職涯的尖峰，賺的錢多得多，但也花得多，生活風格很燒錢；他們買大得多的住宅，願意花大錢在消費者商品及勞務，大筆投資如買房子及汽車。

各世代今年4到6月的平均卡債

X世代（1965到1980年出生者）平均信用卡債9589元

嬰兒潮世代（1946到1964年出生）平均信用卡債8192元

Z世代（1997到2012年出生者）平均信用卡債3328元

Z世代在電子產品、電腦及串流服務之類的花費較年長世代多。（路透）
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信用卡 貸款 疫情

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