我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

波士頓遊行、MLB芝加哥白襪主場爆槍擊案 多人受傷

中央社華盛頓26日綜合外電報導
25日晚美國職棒大聯盟（MLB）芝加哥白襪隊主場的比賽傳出槍擊，2名女性球迷受傷。（美聯社）
25日晚美國職棒大聯盟（MLB）芝加哥白襪隊主場的比賽傳出槍擊，2名女性球迷受傷。（美聯社）

警方表示，麻州波士頓市今天的加勒比海嘉年華遊行發生大型槍擊案，至少7人送醫。昨天美國職棒大聯盟（MLB）芝加哥白襪隊主場的比賽也傳出槍擊，有2名女性球迷受傷。

法新社報導，在波士頓的槍擊案中，警方表示，他們在上午7時44分接到第一通報案電話，目前7名傷者皆無生命危險，警方已找到槍械並逮了人。

➤至少7人受傷 波士頓遊行驚爆槍響

社群媒體上一些未經證實的貼文顯示，人們在一片混亂的街頭奔跑，有些人還摔了跤。

警方在事發前公告，今天有兩場跟年度加勒比海嘉年華有關的遊行，第1場在上午6時30分開始，幾個小時後接續進行第2場，交通將受到影響。

根據當地媒體報導，去年的加勒比海慶典有一人死亡。

芝加哥市昨天的槍擊案地點在保證率球場（Guaranteed Rate Field）場內，根據警方說法，當時約有2萬2000人正在觀賞芝加哥白襪對決奧克蘭運動家的比賽。

芝加哥市警方在聲明中表示，一名42歲女性腿部中彈後，被送往芝加哥大學醫學中心，目前情況穩定；另一名26歲女性腹部擦傷，她拒絕接受醫療照護。

白襪隊在聲明中表示，目前還不清楚開槍的人在球場裡面或場外，事件還在調查當中，並祝福兩名傷者早日康復。

芝加哥 槍擊 波士頓

上一則

夏威夷野火公布失蹤者名單後 100多人出面報平安

延伸閱讀

至少7人受傷 波士頓遊行驚爆槍響

至少7人受傷 波士頓遊行驚爆槍響
MLB／傷勢嚴重 連開門都難…天才小史傳提前引退

MLB／傷勢嚴重 連開門都難…天才小史傳提前引退
芝城雙十遊行 10月7日南華埠登場

芝城雙十遊行 10月7日南華埠登場
MLB／大谷韌帶撕裂繼續打DH 天使總管：打到他說不打了

MLB／大谷韌帶撕裂繼續打DH 天使總管：打到他說不打了

熱門新聞

佛州坦帕一家三口遭到華裔鄰居在門口投毒。(截取自FOX13影片)

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

2023-08-25 18:26
佛州一名女子想遞一張20元鈔票給馬路上的非法小販，但最後卻因拒絕配合警方及造成交通隱患，被戴上手銬逮捕。(擷自TikTok影片)

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

2023-08-22 16:55
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)被控謀殺罪、企圖謀殺罪等罪名。(視頻截圖)

布碌崙鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

2023-08-24 21:24
中國買主在美國購得農地不到1400英畝，全美則有13億英畝的農業用地。（Getty Images）

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

2023-08-25 10:07
川普的監獄大頭照已公開。（路透）

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

2023-08-24 20:30
作案凶器。(市警提供)

「我出事情了」 他接到電話趕回家 兇嫌半瘋半傻

2023-08-24 19:04

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私

披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私
那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅
「好聲音」停播股價蒸發35億 甄妮爆：李玟入夢了

「好聲音」停播股價蒸發35億 甄妮爆：李玟入夢了
亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中