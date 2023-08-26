夏威夷野火公布失蹤者名單後 100多人出面報平安

夏威夷茂宜郡官員昨天公布388位失蹤者姓名，美國聯邦調查局今天表示，1天內名單上已有100多人或其親屬出面報平安。圖為大火過後的拉海納小鎮。（路透）

夏威夷 茂宜郡（Maui County）發生美國逾一世紀最致命野火後，官員昨天公布388位失蹤者姓名，美國聯邦調查局今天表示，1天內名單上已有100多人或其親屬出面報平安。

美聯社報導，美國聯邦調查局（FBI）正在檢視這些人提供的訊息，以便將一些人從失蹤者名單中刪除。

美國聯邦調查局檀香山特別主管探員梅瑞爾（Steven Merrill）在記者會上表示：「我們非常感謝那些透過電話或電子郵件聯繫我們的人。當我們將某人從名單上刪除，就能夠把更多資源投入仍在名單上的人。」

今天稍早，名單上的幾位人士告訴美聯社，他們還活著且一切安好。其中一些人表示，他們對於被列入名單感到困惑或沮喪。

名單上還有至少2名罹難者，他們是據知已死亡但尚未列入官方統計的確認死者名單上。目前官方確認死亡人數為115人。

赫南德茲（Arturo Gonzalez Hernandez）3年前已搬離這次大火中被毀的歷史悠久濱海小鎮拉海納（Lahaina），但他的名字還是出現在名單上，他今天致電聯邦調查局提供自己的姓名和出生日期。他說，不準確的失蹤者名單可能造成不必要的緊張。

住在喬治亞州 的克魯茲 （Tammy Cruz）則表示，名單上她的表親湯瑪斯（Terrí Thomas）已經喪生。當時湯瑪斯帶著養的2隻狗，與2位朋友開車逃離公寓，卻因為受困車陣中慘遭燒死，只有一位朋友成功脫困。這位朋友事後告訴克魯茲，他最後見到湯瑪斯時，她正在歇斯底里大哭，因為車裡溫度每秒不斷升高。

聯邦調查局本周稍早表示，他們正在努力核實多達1100人的失蹤者名單，這388人只是其中一部分。

茂宜郡政府說，最新公布的這份名單包括那些有姓氏和名字的人，以及經過驗證的通報者聯絡資訊。官員請求任何認識名單上某人的人與當局聯繫。