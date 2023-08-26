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NASA任務乘SpaceX飛龍號升空 4人前往國際太空站

中央社佛州甘迺迪太空中心26日綜合外電報導
NASA委託SpaceX飛龍號（Dragon）太空船今天發射升空，載著4名太空人前往國際太空站。（Getty Images）
NASA委託SpaceX飛龍號（Dragon）太空船今天發射升空，載著4名太空人前往國際太空站。（Getty Images）

美國國家航空暨太空總署（NASA）委託的美國太空探索科技公司（SpaceX）飛龍號（Dragon）太空船今天發射升空，載著4名太空人前往國際太空站（ISS）。

法新社報導，NASA這趟Crew-7飛行任務，成員包括任務指揮官美國太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）、丹麥太空人摩根森（Andreas Mogensen）、日本太空人古川聰和俄羅斯太空人波瑞索夫（Konstantin Borisov）。

SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭載著飛龍號，於當地時間今天清晨3時27分（格林威治時間26日7時27分）從美國佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的39A發射台升空，現場聚集約一萬人觀看。

NASA在前身為推特（Twitter）的社群媒體X發文表示：「我們升空了！」

載著太空人的飛龍號在軌道上與獵鷹9號分離後不久，任務控制室裡爆出歡呼聲。

在分離完成後，莫格貝利表示：「我們船上4名組員或許來自4個不同國家…但我們是一個團結的隊伍，執行同個任務。」

NASA在一則部落格貼文中表示，這趟發射延後到今天進行，是為了讓工程師有多一天時間檢視飛龍號太空艙的環境控制與維生系統內一個零組件。

太空人 NASA SpaceX

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