亞利桑納女子叫車遭綁架 機智遞紙條給路人後獲救

被綁架女子遞給路人求救紙條。(亞瓦佩郡警局)

亞利桑納州一名女子被一名佯裝成Uber司機的男子綁架，停車在加油站 時通過遞給路人一張紙條獲救。

根據亞瓦佩郡警局(Yavapai County Sheriff's Office)消息，女子在21日早7時左右，於鳳凰城(Phoenix)一家汽車經銷商門前叫了一輛Uber準備離開。41歲的犯罪嫌疑人威爾霍伊特(Jacob Wilhoit)此時戴了一頂假髮，佯裝成Uber司機接到了女子。控制住女子後，他們準備一路開到賭城。

第二天在鳳凰城以北大概170英里處的一家雪佛龍(Chevron)加油站，女子向同樣在加油站的一名顧客塞去了一張紙條，上面寫著「救命(Help)」、「撥打911」、自己所在車的型號和顏色「藍色本田休旅 車(blue Honda van)」、自己的名字和電話號碼，以及他們「正開往拉斯維加斯金曼(towards Kingman Las Vegas)」的關鍵信息。

路人接過紙條後趕緊報警，跟警方描述了兩人正在前往的方向以及衣著。警方根據關鍵信息，很快就在40號州際公路(Interstate 40)上追蹤到並攔截下車輛，還在車內發現完全沒有藏起來的多把槍枝。

威爾霍伊特目前已經被警方逮捕並控以多項罪名，包括綁架、非法監禁、威脅等，但他的動機仍然未明。此外，警方發現嫌犯跟他綁架的女子之前就認識。女子的母親在周三報警稱她失蹤時，就已經把威爾霍伊特的名字提供給警方列為嫌疑人。