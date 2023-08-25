佛州一家三口無故嘔吐 監控錄下華裔鄰居門口投毒

佛州坦帕一家三口遭到華裔鄰居在門口投毒。(截取自FOX13影片)

家住佛州 坦帕(Tampa)一棟公寓樓的一家三口最近頻繁無故出現頭暈和嘔吐的現象，找遍空調公司、水管工和房東 都解決無果，後在門口設置監控攝像頭尋因，不料真的因此抓到兇手：住在樓下的華裔 鄰居從門縫向室內投毒。

根據當地電視台WFLA報導，阿布杜拉(Umar Abdullah)與他的孕妻在2022年6月搬入坦帕一棟公寓樓，並在新家迎來一名新生女兒。但搬入不久後，住在他們樓下的華裔鄰居李旭明（Xuming Li，音譯）就常發短信，抱怨聽到他們家馬桶座圈移動的聲音，導致自己睡不好覺。李旭明是南佛州大學(University of Southern Florida)化學系的一名博士學生。

通過短信爭執了一段時間之後，阿布杜拉一家三口開始無故出現頭暈和嘔吐的現象。他表示，自己的嬰兒常常雙眼充滿淚水，但明明沒有在哭。

阿布杜拉一家最近外出度假時，交待一名朋友幫自己把包裹帶入家中，該朋友表示自己聞到一股「化學味道」。阿布杜拉返家後也的確聞到了這股味道，並描述為「比卸甲水還要刺鼻」。阿布杜拉先後找來空調公司、水管工和房東，都找不到異味的源頭。

李旭明拿著一管針孔，往裡面注入液體，之後蹲在門邊，往門縫的缺口把不明液體灌進阿布杜拉家中。(截取自FOX13影片)

阿布杜拉開始聞遍家中每個角落，剛好在門下一角找到一個小的缺口。他懷疑這跟自己樓下的鄰居李旭明有關，於是在門外安裝了隱藏監控攝像頭。下一次他女兒出現症狀時，阿布杜拉去查看監控，沒想到看見李旭明拿著一管針孔，往裡面注入液體，之後蹲在門邊，往門縫的缺口把不明液體灌進去。

受到驚嚇的阿布杜拉馬上報了警。警方很快逮捕了李旭明，他被控非法持有危險管制藥品、盜竊等重罪。警方的危險品測試結果顯示，李旭明使用的液體化學劑含有美沙酮(methadone)和氫可酮(hydrocodone)，皆為鴉片類藥品。

除了檢方的控罪，李旭明還面臨來自阿布杜拉以及公寓樓的提告。他目前獲保釋放，下一次出庭時間為12月5日。