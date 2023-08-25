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檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案 不滿生活環境差

成美首位拍監獄照的前總統 川普吐心聲：感覺不舒服

川普到案拍監獄照 網友P圖惡搞成熱門迷因

中央社紐約24日綜合外電報導
美國前總統川普遭控密謀推翻喬治亞州2020年總統大選結果，今天主動前往監獄投案，並且拍攝監獄照，這張照片立即成為網路熱門迷因，甚至遭到許多網友P圖惡搞。(截取自X)
美國前總統川普遭控密謀推翻喬治亞州2020年總統大選結果，今天主動前往監獄投案，並且拍攝監獄照，這張照片立即成為網路熱門迷因，甚至遭到許多網友P圖惡搞。(截取自X)

美國前總統川普遭控密謀推翻喬治亞州2020年總統大選結果，今天主動前往監獄投案，並且拍攝監獄照（mug shot）。不久後，這張照片立即成為網路熱門迷因，甚至遭到許多網友P圖惡搞。

川普（Donald Trump）因試圖推翻2020年選舉失利結果等行為被控多項重罪，他今晚抵達喬治亞州亞特蘭大的監獄，依規定拍攝監獄照，犯人編號P01135809，隨後以20萬美元交保獲釋。

在這張監獄照中，川普表情嚴肅，穿著藍色西裝，打著紅色領帶，而這張照片迅速於網路爆紅，在各大社群平台吸引大量用戶熱烈回應。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，社群媒體X出現了「#川普司法監獄照」（#TrumpMugshot）等熱門標籤，還有其他網友標註「#我的總統」（#MyPresident）等標籤。

在網友製作的迷因中，有美國前總統歐巴馬（Barack Obama）拿著相機幫川普拍照，也有現任總統拜登（Joe Biden）站在川普後面似乎對他竊竊私語。

還有人將川普的肖像與好萊塢電影「鋼鐵人」（Iron Man）主角東尼史塔克（Tony Stark）合成。

「紐約郵報」（New York Post）報導，川普的2024年美國總統大選競選團隊，甚至將他的司法監獄照印在T恤、咖啡杯及啤酒套上，希望以此為川普募集競選資金。

川普 監獄 美國總統大選

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