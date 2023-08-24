我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華裔租客鎚殺案 嫌犯以謀殺和企圖謀殺罪被捕

普里格津身亡 俄官場沉默 澤倫斯基：跟我們無關

私下要求觀眾提供照片 泰勒絲演唱會保全人員遭開除

記者顏伶如／即時報導
流行天后泰勒絲(Taylor Swift)今夏在20個城市舉行「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)，所到之處餐旅業、觀光業生意興隆。Getty Images
流行天后泰勒絲(Taylor Swift)今夏在20個城市舉行「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)，所到之處餐旅業、觀光業生意興隆。Getty Images

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)今夏在20個城市舉行「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)，所到之處餐旅業、觀光業生意興隆。在明尼阿波里斯演唱會負責舞台下方維安的一名保全人員，被觀眾拍到跟著泰勒絲歌曲哼唱熱門單曲「慘痛夏日」(Cruel Summer)，影片在TikTok曝光後引起網路瘋傳，但演唱會主辦單位調查發現這名保全私下要求粉絲幫忙拍照，決定予以開除。

丹克爾(Calvin Denker)接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時坦承，6月底演唱會時曾經發放印有個人聯絡資料的小紙條給最前排的觀眾，希望粉絲如果拍到他與舞台上泰勒絲同框的照片，能夠提供給他留作紀念。

@calvindenker

Unexpected story time! #theerastour #taylorswift #minneapoliserastour @Taylor Nation @Taylor Swift

♬ original sound - Calvin Denker

丹克爾說，不知道如此行為竟然違反泰勒絲演唱會的工作人員規定，原以為唯一規定只有禁止帶手機進入演唱會現場而已。

演唱會結束兩天後便接到人事部門電話通知已被開除。他指出，主辦單位對於工作人員拍攝泰勒絲照片有著非常嚴格的規定。

丹克爾在個人TikTok影片中坦承，當初前往演唱會保全公司報名出任保全人員，動機就是可以因此免費參加「時代巡迴演唱會」。他說：「我是泰勒絲的鐵粉。」

他表示，主辦單位認為他最主要的問題就出在發紙條留下電話號碼給粉絲要求提供照片。

丹克爾說，遭到泰勒絲演唱會開除之後，保全公司打電話聯絡說，如果他確實悔改，就可以在流行樂壇歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)演唱會繼續工作。

丹克爾表示，目前工作是全職電腦軟體工程師，未來並沒有計畫再擔任演唱會保全人員。

TikTok 觀光

上一則

加州大學新研究：大腦植AI晶片 失語20年中風婦說話了

下一則

快看世界／哈佛研究發現 7習慣帶來持久的快樂和健康

延伸閱讀

泰勒絲笑到最後？樂壇死對頭旗下大牌亞莉安娜等傳出走

泰勒絲笑到最後？樂壇死對頭旗下大牌亞莉安娜等傳出走
魅力難檔…泰勒絲出席婚禮預演 粉絲爭睹癱瘓交通

魅力難檔…泰勒絲出席婚禮預演 粉絲爭睹癱瘓交通
「泰」瘋狂…泰勒絲出席友人婚宴 粉絲爭睹竟癱瘓交通

「泰」瘋狂…泰勒絲出席友人婚宴 粉絲爭睹竟癱瘓交通
封面故事／帽送柯比女 泰勒絲粉淚目

封面故事／帽送柯比女 泰勒絲粉淚目

熱門新聞

佛州一名女子想遞一張20元鈔票給馬路上的非法小販，但最後卻因拒絕配合警方及造成交通隱患，被戴上手銬逮捕。(擷自TikTok影片)

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

2023-08-22 16:55
Edwin汪四年前在工廠招牌前拍下開工照。(Edwin汪提供)

天降大禍 載毒劑火車俄州出軌 華商2工廠被迫慘烈關閉

2023-08-21 11:53
墨西哥人卡布聖盧卡斯，居民和商家員工忙著進行防災準備，防護板已架起。（路透）

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

2023-08-19 10:25
佛羅里達州禁止中國公民及其他有關國家公民持有該州房地產的法律，遭到四名中國公民法律挑戰，但佛州聯邦地方法院法官裁定原告敗訴，拒絕禁制該法。圖為待售的佛州房地產。(路透)

中國人告佛州置產禁令 法官裁決敗訴

2023-08-17 22:00
日本三菱汽車最新掀背式小型車Mirage是美國市場上唯一售價在2萬元以下的汽車。(美聯社)

新車價飆 僅三菱掀背車Mirage在2萬元以下 民眾得花42周薪資

2023-08-22 15:52
佛羅里達州禁止中國公民及其他有關國家公民持有該州房地產的法律，遭到四名中國公民法律挑戰，但佛州聯邦地方法院法官裁定原告敗訴，拒絕禁制該法。圖為待售的佛州房地產。(路透)

中國人告佛州置產禁令 法官裁決敗訴

2023-08-18 13:45

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹
好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算