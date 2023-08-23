6周禁墮胎令 法官皆男性 南卡最高院恢復

南卡羅來納州高等法院23日推翻原判決，裁定懷孕六周以上禁止墮胎。圖為支持墮胎權利的群眾在州議會大樓外抗議。(美聯社)

全由男性法官組成的南卡羅來納州 高等法院23日以4：1票裁決，懷孕六周以上禁止墮胎 ，推翻該院年初還有一名女性法官時所做的裁決。

共和黨主導的南卡州議會通過新人取代高等法院唯一女法官凱耶‧赫恩(Kaye Hearn)後，五名法官全是男性，也是全國唯一沒有女性法官的州高等法院。

赫恩還在任時，高等法院裁決，該州2023年制訂的墮胎法侵犯女性隱私 權與身體自主權，不得實施。23日的裁決同意侵犯女性隱私權與身體自主權的說法，卻主張州議會有權權衡「女性自主權」與「胎兒生命權」孰重孰輕，只要權衡沒有不合理，就可據以規定禁止墮胎的細節。

代表新多數派的法官基崔吉(John Kittredge)說，除非法官可以證明，立法機構權衡孕婦自主權與胎兒生命權的重要性，權衡得不合理，高等法院就得維持州議會立法的效力。

高等法院元月推翻州法的多數意見裁決書，就是赫恩寫的。她說，禁止女性懷孕六周後墮胎的法律，違反州憲保護女性隱私權的條款。

赫恩做成這項裁決後，就達法定退休年齡。她退休後，州議會很快就讓希爾(Gary Hill)接替，構成「純男性」高等法院，並根據法官弗優(John Few)的意見，修訂墮胎法。

弗優當時贊成推翻州法的理由是，立法機構未考慮重胎兒權輕孕婦權的限制墮胎法是否合理。

新修訂的法律，再度遭到醫療界和女權社團的挑戰，南大西洋計畫生育組織等立即興訟，最高院再度審理。

贊成推翻元月裁決的四名法官當中，有希爾和弗優兩人。