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新州女駕車撞倒7人 二華人受傷

記者劉梓祁、和釗宇／紐約即時報導

曼哈頓中城日前發生深夜車禍，一名來自新州的女子駕車撞倒七名行人，並在肇事後逃逸，隨後在長島快速路上又與兩車相撞；被捕後，警方對肇事者進行精神鑑定，其家屬亦表示她可能正經歷心理健康問題；七名傷者中包含兩名華人，其中受輕傷者表示，「沒人死亡是個奇跡」。

警方表示，29歲的盧卡斯(Imani Lucas)駕駛著本田雅閣在20日晚間11時53分前後闖過紅燈，撞擊了西36街和第六大道交叉口的六名男子和一名女子。根據市警(NYPD)，在當晚首次肇事後，盧卡斯繼續駛過中城隧道，並在在長島快速路皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)附近路段撞擊了另外兩輛車，直到她的車輛失去行駛能力為止。

然而，她的母親梅麗莎(Melissa Lucas)表示，相信女兒絕不會有意傷害任何人，且從未發生過類似事故，認為女兒是躁鬱症發作。在21日晚被捕後，盧卡斯被指控多項罪名，包括企圖謀殺和攻擊，警方表示，她似乎沒有酒醉跡象。

市警表示，其中六名行人被送往醫院，情況穩定；第七名拒絕接受醫療救治。當局指，七人年齡從24歲到61歲不等。紐約郵報報導，七名傷者中包括兩名華人，名字分別為唐玉田(Yutian Tang，音譯)和資正(Zheng Zig，音譯)，當時二人正在街邊交談；唐玉田表示，「當時我們正在等過街信號燈，突然一輛車失去控制，衝向我們，一秒鐘之後我們就全倒在血泊之中，我只能記得這些，沒人死亡是個奇跡。」

身為建築設計師的唐玉田手腕受傷，後來自行離開現場，就醫後發現左腕肌腱斷裂，需要手術，可能再也無法抬起左手；「我非常害怕，因為這是我頭一次遇到這種情況；我的皮膚受損嚴重，醫生說需要等待皮膚進一步愈合，才能更好地進行手術。」

唐玉田已經出院，而他的朋友資正受傷更嚴重，「我的另一個朋友日前去探望了他，給我發了照片，他看上去很不好；我覺得他的雙腿都受傷了，當時他就在我身邊，我們都被撞了。」

長島 華人 本田

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