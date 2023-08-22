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全美生活費最高城市 曼哈頓擠下舊金山 最便宜城市在這裡

編譯尤寶琪／綜合22日電
研究報告顯示，舊金山是全美收入增加潛力最佳城市之一。（美聯社）
研究報告顯示，舊金山是全美收入增加潛力最佳城市之一。（美聯社）

根據調查機構Council for Community And Economic Research(C2ER)新出爐的「生活成本指數」(Cost of Living Index)，紐約曼哈頓擠下舊金山，成為美國生活成本最高的地區，比全國平均水平高出兩倍多。

C2ER「生活成本指數」衡量了271個城市地區日常商品和服務的價格差異，是依據住房、水電、食品雜貨、交通、醫療保健和雜項或服務等六大類分數加總後所得結果；全國平均分數為100分，高於100分就代表該城市生活成本高於水平。

曼哈頓不單僅是物價昂貴，而是比其高生活成本他城市明顯要貴上許多；根據C2ER數據，曼哈頓的生活成本比全國平均水平高了122%，比排名第二的檀香山要高出24%，比第三名的舊金山高出 31%。

曼哈頓生活成本如此而貴的主因，是其高昂的住房費用，比全國平均高出4.8倍；這主要是因為紐約有大量的富豪，他們有購買豪宅的能力，導致紐約住房成本高居不下，再加上曼哈頓土地供不應求，也進而推高了房價；其他耳熟能詳的高住房成本城市，像是檀香山和舊金山等，則是全國平均水平的三倍；除了住房之外，曼哈頓的雜項生活成本也是冠居全國，包括娛樂、酒類和服裝等費用，都比其他地區要貴上不少。

根據C2ER「生活成本指數」，美國最昂貴的15個地區依據排名分別為：紐約曼哈頓(222分)、檀香山(179分)、舊金山(169.9分)、紐約布魯克林(159.1分)、加州橙郡(150.3分)、洛杉磯長堤(149.1分)、華盛頓特區(148.7分)、波士頓(148.4分)、西雅圖(144.5分)、聖地牙哥(142.5分)、維吉尼亞州阿靈頓(140.1分)、加州奧克蘭(140分)、紐約皇后區(136.3分)、馬里蘭州的貝賽斯達-蓋瑟斯堡-佛雷德里克(Bethesda-Gaithersburg-Frederick)(135.8分)和紐約納蘇郡(135.2分)。

另外，在指數另一端，生活成本最低的城市則是德州哈林根(Harlingen)，其生活費用比平均水平低了約25%；哈林根市稅收低、住房便宜、天然氣價格便宜，但這些優勢卻被相對較高的貧窮率給削弱。

根據最新統計，紐約曼哈頓擠下舊金山，成為全美生活成本最貴的城市。（路透）
根據最新統計，紐約曼哈頓擠下舊金山，成為全美生活成本最貴的城市。（路透）
遠距工作影響灣區通勤城市人口甚鉅。不過，隨著疫情控管逐漸鬆綁，許多公司要求員工返...
遠距工作影響灣區通勤城市人口甚鉅。不過，隨著疫情控管逐漸鬆綁，許多公司要求員工返回辦公室，許多民眾表示樂觀，未來將有越來越多員工重返舊金山辦公室上班。(Getty Images)

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