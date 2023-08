全美生活費最高城市 曼哈頓擠下舊金山 最便宜城市在這裡

研究報告顯示,舊金山是全美收入增加潛力最佳城市之一。(美聯社)

根據調查機構Council for Community And Economic Research(C2ER)新出爐的「生活成本指數」(Cost of Living Index),紐約曼哈頓 擠下舊金山 ,成為美國生活成本最高的地區,比全國平均水平高出兩倍多。

C2ER「生活成本指數」衡量了271個城市地區日常商品和服務的價格差異,是依據住房、水電、食品雜貨、交通、醫療保健和雜項或服務等六大類分數加總後所得結果;全國平均分數為100分,高於100分就代表該城市生活成本高於水平。

曼哈頓不單僅是物價昂貴,而是比其高生活成本他城市明顯要貴上許多;根據C2ER數據,曼哈頓的生活成本比全國平均水平高了122%,比排名第二的檀香山要高出24%,比第三名的舊金山高出 31%。

曼哈頓生活成本如此而貴的主因,是其高昂的住房費用,比全國平均高出4.8倍;這主要是因為紐約有大量的富豪,他們有購買豪宅的能力,導致紐約住房成本高居不下,再加上曼哈頓土地供不應求,也進而推高了房價;其他耳熟能詳的高住房成本城市,像是檀香山和舊金山等,則是全國平均水平的三倍;除了住房之外,曼哈頓的雜項生活成本也是冠居全國,包括娛樂、酒類和服裝等費用,都比其他地區要貴上不少。

根據C2ER「生活成本指數」,美國最昂貴的15個地區依據排名分別為:紐約曼哈頓(222分)、檀香山(179分)、舊金山(169.9分)、紐約布魯克林(159.1分)、加州 橙郡(150.3分)、洛杉磯長堤(149.1分)、華盛頓特區(148.7分)、波士頓(148.4分)、西雅圖(144.5分)、聖地牙哥(142.5分)、維吉尼亞州阿靈頓(140.1分)、加州奧克蘭(140分)、紐約皇后區(136.3分)、馬里蘭州的貝賽斯達-蓋瑟斯堡-佛雷德里克(Bethesda-Gaithersburg-Frederick)(135.8分)和紐約納蘇郡(135.2分)。