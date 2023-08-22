保護消費者 新州禁商家擅自收信用卡附加費

新澤西州新法規定，餐廳等零售業者在未告知顧客的情況下，禁止擅自加收信用卡附加費，店家在消費者刷卡付款前，應善盡告知義務。(美聯社)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署新法，禁止餐廳等零售業者在未告知顧客的情況下，擅自加收信用卡 附加費，並規定店家在消費者刷卡付款前，應善盡告知義務；新法同日生效。

「疫情結束後，隨著經濟持續擴大成長，我們也必須調整並保護新州 消費者免受不公平對待的波及。」墨菲並表示：「在新州做生意的所有店家和顧客之間的交易，皆應展現最大的透明度，尤其對中低收入家庭而言，付款能力近乎一大挑戰。」

一般而言，消費者持信用卡付款，加收的附加費通常為支出金額的3%或3.5%；由於通膨上揚加上供應鏈延誤，商家獲利縮水，因此越來越多商家將信用卡附加費用直接轉嫁給消費者，這種做法引來諸多不滿。

州眾議員莫里亞提(Paul Moriarty)在今年年初為捍衛消費者權益，提出新法，並順利在州參、眾議會通過，他表示：「如果持卡人要被收取附加費，店家應該在付款前充分告知。」

莫里亞提強調：「該法確保消費者在付款前，了解收費規定，並禁止店家超收信用卡處理費的附加費。」

根據新法規定，店家必須在入口處和銷售據點(包括電商平台或手機交易)向消費者提供「清晰且顯眼」的付款規定，以餐廳業者為例，必須在菜單上清楚說明信用卡付款的相關規定。

此外，新州消費者事務局(Division of Consumer Affairs)根據法律，有權查核任何一間店家的帳簿或其他紀錄，以確保業者遵守法律，州參議員強生(Gordon Johnson)表示：「當付款能力成為新州州民最關心的議題時，加收附加費用是不公平、不誠實且不可接受，因為多數人對於付款明細可能都不清不楚。」