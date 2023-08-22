佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州一名女子想遞一張20元鈔票給馬路上的非法小販，但最後卻因拒絕配合警方及造成交通隱患，被戴上手銬逮捕。(擷自TikTok影片)

佛州 一名女子日前想遞一張20元鈔票給馬路上的非法小販，但最後卻因拒絕配合警方，被戴上手銬逮捕；她被捕時反覆哭叫「我只是想給她20元」，路人拍下的影片在網路被大量轉發，引起熱議。

佛州李郡(Lee County)警長辦公室表示，這名叫做安妮卡·歐爾森(Annika Olson) 的24歲女子把車停在路中央，並在警方要求她移車時拒絕配合。

當時警方正要逮捕一名在路邊賣花的非法小販，而歐爾森不顧警方勸阻，把車停在路中央，並下車想拿錢給這名小販。

警方表示歐爾森的行為「對其他用路駕駛造成安全隱患」。

影片來源：YouTube NBC2 News

警方也逮捕了賣花小販，她名叫賈西亞(Norma Garcia)，是尼加拉瓜 人，不會說英語，去年9月曾被驅除出境；警方之前多次警告她不准在路邊營業，但她當天仍站在帝國大道(Imperial Parkway)中間的分隔帶賣花。

歐爾森從警局交保後接受媒體訪問，她表示自己不曉得在馬路上賣東西是違法的，當時她雖然看到賈西亞身邊有警察，但不曉得警方要逮捕她。

她說：「我完全沒想到事情會變這樣，我只是想給一個人20元，因為她的日子很糟糕。」

「我不知道在馬路上賣東西是違法的，我以前就常常給他們錢，」歐爾森說，「我明白這對他們很危險，但如果一個人在大熱天中讓自己處於這種境地，顯然她已經無計可施了。」