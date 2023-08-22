繼續拋出橄欖枝？商務部長雷蒙多將應邀訪中

商務部長雷蒙多預計27日至30日訪問中國。（路透）

中國商務部 網站22日公告指出，應中國商務部部長王文濤邀請，商務部長雷蒙多 （Gina Marie Raimondo）將於8月27日至30日訪中。她將成為繼財長葉倫（Janet Yellen）等人之後，自6月以來第四位訪中的高級官員。

稍早，商務部下屬工業和安全局（BIS）21日發布聲明，將27個位於中國的實體從「未經核實清單」中剔除，該舉被視為美方對中方遞出的橄欖枝。

此前，中國商務部新聞發言人束珏婷在17日記者會上表示，中方歡迎雷蒙多部長訪中，並中美雙方正就訪問的有關安排保持密切溝通中。

第一財經報導，北京 大學國際關係學院教授王勇此前分析，雷蒙多計劃8月底赴陸訪問，是近一段時間以來美國政府與中國政府加強溝通、穩定關係的一系列舉措之一。

王勇指出，雷蒙多計劃訪華反映出兩點：一是美國政府主動採取一系列動作穩定中美關係，這符合雙方需要；二是，中美儘管仍存在激烈競爭，但也依然存在諸多共同利益，特別是在經貿的問題上。

中美商務部長上一次會面為中國商務部部長王文濤5月25日赴美國參加亞太經合組織貿易部長會議期間，在華盛頓會見美國商務部長雷蒙多。當時雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行交流。中方就美對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。雙方同意建立溝通渠道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。