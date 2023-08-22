馬斯克遭爆向美國防部透露 曾與普亭私下聊過「這話題」

特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

彭博資訊援引美國雜誌紐約客報導，特斯拉執行長馬斯克 向美國國防高層表示，自己曾和俄羅斯總統普亭 私下交談，討論Space X向烏克蘭 軍方提供星鏈衛星網路服務一事。

根據紐約客21日報導，馬斯克去年10月與時任美國國防政策次長卡爾（Colin Kahl）一次談話中透露該消息，當時馬斯克宣布，提供星鏈服務給烏克蘭使用，讓烏克蘭得以使用網路、不受俄軍破壞。

卡爾向紐約客說，他推測，俄方逐漸把星鏈的使用視為協助烏克蘭作戰，讓馬斯克愈來愈緊張，他正在尋找一種方法來安撫俄羅斯的擔憂。

對此，馬斯克和上個月重返史丹福大學的卡爾皆未回應。

美國國防部發言人朱根森（Jeff Jurgensen）透過電子郵件表示，「我們知道有關這方面的報導和興趣，國防部確實與星鏈簽訂有關此類服務的合約。正如我們此前所說的，鑑於這些系統的關鍵性質，我們目前無法公布有關該系統具體能力、合約或合作夥伴的更多細節。」

然而，馬斯克去年10月曾否認與普亭交談過。他當時在推特上說，他只與普亭交談過一次，還是在18個月前，聊的是太空話題。