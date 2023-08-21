通膨多嚴重？跳槽勞工期待年薪 至少7.9萬元創新高

最新調查顯示。美國勞工期待換下一份工作的薪資至少7萬8645美元，創歷史新高紀錄。(美聯社)

根據紐約聯邦準備銀行的最新調查，美國勞工 預期跳槽接受下一份工作的薪資會接近7萬9000美元，創下歷史新高紀錄，這是通膨盛行的跡象。

根據紐約聯準銀行周一公布的消費者預期調查，7月份的平均保留工資（reservation wage），或是轉換新工作能接受的最低年薪，增加到了7萬8645美元，比一年前的大約7萬2900美元高出近8%，比2021年7月的6萬9000美元高出近14%，而在含疫情 在內的過去三年間，足足增加22%。

這個數字相當重要，工資愈來愈被認為是驅動通膨的力量。儘管整體通膨2022年年中被推到40多年高點後，物價有所下降，但其他因素繼續使通膨率超過聯準會的2%目標。

紐約聯準銀行的資料與亞特蘭大聯準銀行追蹤的數據一致，後者顯示整體工資的年成長率是6%，而跳槽者的年成長率達7%。

調查發現，勞動市場中女性的預期薪酬在過去一年激升11%，幅度是男性的兩倍。儘管如此，男性的平均保留工資約91,000美元，而女性的平均保留工資低25,000美元。

擁有大學學位的勞工現在期待，跳槽接受一份新工作的最低年薪是9萬8600美元，沒有大學學位的勞工則期待6萬3300美元。

相較下，美國人口普查 局的數據顯示，2021年美國家庭收入的中位數為7萬784美元。2022年數據將於9月發布。