我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港餐廳不能付現金？台女星被店家高姿態拒絕

不顧日本漁民反對 福島核汙水確定24日起排海

通膨多嚴重？跳槽勞工期待年薪 至少7.9萬元創新高

編譯季晶晶／即時報導
最新調查顯示。美國勞工期待換下一份工作的薪資至少7萬8645美元，創歷史新高紀錄。(美聯社)
最新調查顯示。美國勞工期待換下一份工作的薪資至少7萬8645美元，創歷史新高紀錄。(美聯社)

根據紐約聯邦準備銀行的最新調查，美國勞工預期跳槽接受下一份工作的薪資會接近7萬9000美元，創下歷史新高紀錄，這是通膨盛行的跡象。

根據紐約聯準銀行周一公布的消費者預期調查，7月份的平均保留工資（reservation wage），或是轉換新工作能接受的最低年薪，增加到了7萬8645美元，比一年前的大約7萬2900美元高出近8%，比2021年7月的6萬9000美元高出近14%，而在含疫情在內的過去三年間，足足增加22%。

這個數字相當重要，工資愈來愈被認為是驅動通膨的力量。儘管整體通膨2022年年中被推到40多年高點後，物價有所下降，但其他因素繼續使通膨率超過聯準會的2%目標。

紐約聯準銀行的資料與亞特蘭大聯準銀行追蹤的數據一致，後者顯示整體工資的年成長率是6%，而跳槽者的年成長率達7%。

調查發現，勞動市場中女性的預期薪酬在過去一年激升11%，幅度是男性的兩倍。儘管如此，男性的平均保留工資約91,000美元，而女性的平均保留工資低25,000美元。

擁有大學學位的勞工現在期待，跳槽接受一份新工作的最低年薪是9萬8600美元，沒有大學學位的勞工則期待6萬3300美元。

相較下，美國人口普查局的數據顯示，2021年美國家庭收入的中位數為7萬784美元。2022年數據將於9月發布。

勞工 人口普查 疫情

上一則

傳川普24日將赴喬治亞州自首 付20萬元可獲交保

下一則

招生新規讓亞裔生比例大減 維權組織籲高院受理維州TJ高中案

延伸閱讀

日本、伊朗領袖9月紐約會面 關注海上運油安全

日本、伊朗領袖9月紐約會面 關注海上運油安全
快看世界／跳槽拚加薪？轉職沒有「這數字」不能接受

快看世界／跳槽拚加薪？轉職沒有「這數字」不能接受
多家美甲店欠薪達30萬 州檢助員工討回

多家美甲店欠薪達30萬 州檢助員工討回
趙美心參訪 南加能源廠 受益降通膨法

趙美心參訪 南加能源廠 受益降通膨法

熱門新聞

(取自TikTok)

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

2023-08-15 16:28
航空公司機位超賣，往往願意提供優惠的補償措施。(本報檔案照)

航空公司勸放棄機位 喊價1數字 過來人曝「最好的投資」

2023-08-16 16:49
彭博社調查發現，全美年收入17萬5000元以上的人當中仍有四分之一覺得自己「非常窮」、「窮」或者「過得去但吃緊」。圖為紐約曼哈頓百貨公司內的購物人潮。(Getty Images)

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

2023-08-16 10:28
墨西哥人卡布聖盧卡斯，居民和商家員工忙著進行防災準備，防護板已架起。（路透）

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

2023-08-19 10:25
Edwin汪四年前在工廠招牌前拍下開工照。(Edwin汪提供)

天降大禍 載毒劑火車俄州出軌 華商2工廠被迫慘烈關閉

2023-08-21 11:53
美國下個月將推出針對新冠病毒新變異株XBB.1.5的疫苗，但衛生專家認為可能乏人問津。(路透)

新冠變異株EG.5恐成主流 新疫苗將問世 專家估乏人問津

2023-08-14 21:02

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？