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載毒劑火車俄州出軌 華商2工廠被迫慘烈關閉

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天降大禍 載毒劑火車俄州出軌 華商2工廠被迫慘烈關閉

特派員黃惠玲／芝加哥、匹茲堡電話採訪即時報導
Edwin汪四年前在工廠招牌前拍下開工照。(Edwin汪提供)
Edwin汪四年前在工廠招牌前拍下開工照。(Edwin汪提供)

「這場從天而降的大禍，讓我在美苦心經營的事業，被迫畫下慘烈又悲壯的結局」，在俄亥俄州小鎮生產陶纖真空件、鎂碳磚的CreamFab與WYG工廠負責人Edwin汪，回憶起半年多前運載劇毒化學物氯乙烯「諾福克南方」(Norfolk Southern)火車，在工廠旁出軌引發大火的事故，至今仍感憋屈、心痛。

這起被視為美國重大環安事故的火車出軌，發生在今年2月3日，當時諾福克南方公司旗下一列約150節車廂的列車的第38節車廂出軌，隨後多達12節車廂陷入火海，出軌車廂當中有10餘節車廂載運危險化學物質，包括易燃的氯乙烯及丙烯酸丁酯等。

保全公司第一個告知火車在工廠後方大火

Edwin汪21日接受本報記者訪問，描述了他當天接獲消息時「根本無法置信」，他說，事故發生時他已經回到匹茲堡的住處休息，當天晚上8時50分左右，他突然接到保全公司來電，告知距離廠房後方幾呎遠的鐵軌發生火車出軌引發大火，消防隊必須進廠設置滅火水管，「這時我馬上打開手機的監視系統，不看還好，一看鐵軌上的熊熊大火，當晚完全無法入眠」。

經過一夜，大火基本上已經受到控制，「我本來還暗自慶幸，還好廠房沒有被火勢波及」，Edwin汪說，自己根本沒有意識到真正的災難還在後面。

Edwin汪說，他在美國經營冶金工業耐高溫陶瓷纖維材料進口批發20多年，2017年買下位於俄州東巴勒斯坦(East Palestine)的TubeTech老廠房，改建為陶纖真空件工廠CeramFab，投入四年的金錢、心血，這座工廠終於在2022年初，第一條生產線開始投產，「第一年訂單就爆滿，工廠正朝設置六條生產線推進」。

2020年，原本以中國進口為主的鎂碳磚，因為疫情、美中貿易戰而在美國市場銷聲匿跡，磚頭供應緊俏，因此他在2020年購入位於CeramFab附近的另一處廢棄廠房，建立了專門生產鎂碳磚的WYG工廠，「當時因為疫情，原本要從中國到美國協助建廠的專家無法成行，因此每天靠著手機與中國溝通，並由他逐一翻譯」，歷經千辛萬苦，該工廠在2022年9月開始試生產，首批產品就受到美國主要鋼鐵大廠Nucor Steel的肯定。

毒物顆粒嚴重污染苦心經營兩工廠

正準備迎接光明未來、享受辛苦後果實之際，諾福克南方列車的出軌，一瞬間摧毀了這兩家工廠。

原以為火勢撲滅，未受損廠房可以很快復工的Edwin汪，後來才發現由於還有五節車廂載著毒氣氯乙烯，一旦超過一定溫度就會爆炸，當局為免引起大爆炸，於2月6日人為控制釋放五節車廂中的氯乙烯氣體，「相信很多人都透過電視轉播，看了引爆時的巨大蘑菇狀黑煙」，Edwin說，這次的人為操作，殊不知為當地環境帶來更大的災難，「燃燒產生的微粒，粘附在空氣、水、土壤，好幾年甚至更久都不會消失」。

Edwin說，事故後一星期後，他回到工廠準備清理，「待了幾分鐘，發現很重的味道，很嗆鼻，嘴唇是辣的，喉嚨不舒服」。火車當時雖然已經恢復通車，但並沒有人通知工廠可以復工。

開工首日2小時 員工全生病

「工廠停工一天，訂單積壓、客戶催貨，損失重大」，因此一周後，工廠催促環保人員前往檢測空氣品質，以決定是否可以復工，環保局兩次檢測均告知「上班沒問題」，因此2月13日讓兩個廠的工人恢復上班，沒料到「工人第一天返工全生病，我嚇死了」，Edwin說，當天工人才上班兩小時，就有人鼻子流血、眼睛發紅、噁心嘔吐，經送醫診斷稱，「這些都是化學氣味造成呼吸系統、黏液系統產生的症狀」。

「我馬上決定兩個廠立即停工」，Edwin汪表示，這一停停了五個多月，這段期間，陸續發生工廠附近河水的魚死了四萬多條，有些居民的尿樣檢測出現氯乙烯陽性，當地居民上街頭遊行抗議。

停工5個月復工無期 被迫永久關廠

當地周遭清除毒物沒有明確結束時間，兩個工廠無法復工，原有的進口批發公司CeramSource處於半運作狀態，情況日益惡化，最終Edwin汪痛苦做出永久關閉工廠的決定。

Edwin汪說，放棄耗盡全力但又半途而廢的工廠，「心裡很憋屈」，而這場災難對他造成的巨大經濟損失，是否能夠得到賠償？全案雖已進入訴訟，「但答案或許只有天知道」。

Edwin汪也將這段經歷公布網路，詳情可見：https://reurl.cc/ZWKp2V

「諾福克南方」(Norfolk Southern)火車。(Edwin汪提供)
「諾福克南方」(Norfolk Southern)火車。(Edwin汪提供)
生產鎂碳磚的WYG工廠建造時的情景。(Edwin汪提供)
生產鎂碳磚的WYG工廠建造時的情景。(Edwin汪提供)
今年2月3日「諾福克南方」(Norfolk Southern)火車出軌旁的白色屋...
今年2月3日「諾福克南方」(Norfolk Southern)火車出軌旁的白色屋頂建物(左下方)，就是Edwin汪的CeramFab工廠。(國家運輸安全局NTSB)
Edwin汪從監視影片看到出軌的列車就在他的工廠後方。(Edwin汪提供)
Edwin汪從監視影片看到出軌的列車就在他的工廠後方。(Edwin汪提供)
今年2月3日「諾福克南方」(Norfolk Southern)火車在俄州東巴勒斯...
今年2月3日「諾福克南方」(Norfolk Southern)火車在俄州東巴勒斯坦小鎮出軌大火。(Edwin汪提供)
CeramFab工廠生產陶纖真空件。(Edwin汪提供)
CeramFab工廠生產陶纖真空件。(Edwin汪提供)

復工 檢測 俄亥俄州

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