我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大家都逃離？IKEA「逆向操作」進駐舊金山市區

熱帶風暴84年來首登陸加州 恐造成「災難性洪水」

拿數百萬疫情補助 波茲馬龍、小韋恩等富有巨星「免還」

記者顏伶如／即時報導
知名歌手以及樂團，都是疫情補助受益者，獲得數百萬元的經費。圖為波茲馬龍。(美聯社)
知名歌手以及樂團，都是疫情補助受益者，獲得數百萬元的經費。圖為波茲馬龍。(美聯社)

疫情期間，聯邦政府用納稅人的稅金幫助因為演出場地關閉而面臨生活困難的音樂工作者。據媒體報導，波茲馬龍(Post Malone)、克里斯布朗(Chris Brown)、黎安萊姆絲(LeAnn Rimes)等知名歌手以及搖滾樂團「五分錢」(Nickelback)，也都在受益者行列中，獲得數百萬元的經費。

2021年推出的「場館關閉經營商補助金」(SVOG)透過小型企業署(SBA)發放，計畫主旨在於居家防疫期間為從事現場演出的業者提供補助。據統計，「場館關閉經營商補助金」總共發放145億元，收到補助的對象包括電影院、表演藝術中心以及經紀人、表演者。

相較於「薪資保護貸款計畫」(PPP)的疫情紓困貸款，「場館關閉經營商補助金」為符合資格的申請人提供最高1000萬元生活補助，彌補疫情期間無法演出的損失，因此款項不用歸還。

但根據報導，多位個人淨資產在千萬元以上的明星藝人，卻也都領取了「場館關閉經營商補助金」。

波茲馬龍個人淨資產估計至少4500萬元，擁有三棟房屋，包括位於猶他州北部價值300萬元的五臥七衛豪宅。

饒舌歌手小韋恩(Lil Wayne)拿到「場館關閉經營商補助金」890萬元，黎安萊姆絲與「五分錢」樂團各拿到200萬元補助金。

知名藝人拿到補助金後如何使用，目前並不清楚，並無證據顯示藝人收到補助金之後有不法情事。疫情期間演出被迫取消，補助金可用來支薪給工作人員，包括燈光師、音響技術師、服裝師、司機、保全人員或相關包商。

政府並未規定出面領取補助金的機構或公司，一定要透過補助金讓所有員工在疫情期間生活無虞。申請者拿補助金繳房貸、繳稅、發薪水或留給自己，都是合法的。

洛杉磯資產管理公司NKSFB為波茲馬龍等97名藝人、經紀人及場地經營商共計申請到2億6000萬元補助金。

知名歌手以及樂團，都是疫情補助受益者，獲得數百萬元的經費。圖為波茲馬龍。(路透)
知名歌手以及樂團，都是疫情補助受益者，獲得數百萬元的經費。圖為波茲馬龍。(路透)

疫情 貸款 紓困

上一則

熱帶風暴84年來首登陸加州 恐造成「災難性洪水」

延伸閱讀

入學率低、教師短缺… 校監：學生返校 金山學區挑戰多

入學率低、教師短缺… 校監：學生返校 金山學區挑戰多
舊金山聯合學區缺600多教師 不排除併校區、關校園

舊金山聯合學區缺600多教師 不排除併校區、關校園
NBA／復出首季就奪冠 穆雷擊敗韋蘭德獲ESPY東山再起獎

NBA／復出首季就奪冠 穆雷擊敗韋蘭德獲ESPY東山再起獎
NBA／無懼馬龍酸言 詹姆斯：我才是太陽

NBA／無懼馬龍酸言 詹姆斯：我才是太陽

熱門新聞

(取自TikTok)

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

2023-08-15 16:28
航空公司機位超賣，往往願意提供優惠的補償措施。(本報檔案照)

航空公司勸放棄機位 喊價1數字 過來人曝「最好的投資」

2023-08-16 16:49
彭博社調查發現，全美年收入17萬5000元以上的人當中仍有四分之一覺得自己「非常窮」、「窮」或者「過得去但吃緊」。圖為紐約曼哈頓百貨公司內的購物人潮。(Getty Images)

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

2023-08-16 10:28
墨西哥人卡布聖盧卡斯，居民和商家員工忙著進行防災準備，防護板已架起。（路透）

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

2023-08-19 10:25
美國下個月將推出針對新冠病毒新變異株XBB.1.5的疫苗，但衛生專家認為可能乏人問津。(路透)

新冠變異株EG.5恐成主流 新疫苗將問世 專家估乏人問津

2023-08-14 21:02
15日，茂宜島拉海納南邊的基黑(Kihei)小鎮沙灘上，已有遊客回歸。(歐新社)

夏威夷野火死傷慘遊客照玩樂 島民怒斥平行世界

2023-08-16 09:24

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山積蓄能量

什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山積蓄能量
颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨