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涉侵犯人權 國務院制裁100名尼加拉瓜市政官員

中央社／聖約瑟19日綜合外電報導
尼加拉瓜耶穌會學校中美洲大學近日遭政府接管，引發侵犯人權批評。圖為該大學門口。（Getty Images）
尼加拉瓜耶穌會學校中美洲大學近日遭政府接管，引發侵犯人權批評。圖為該大學門口。（Getty Images）

國務院今天宣布制裁100名尼加拉瓜市政官員，他們被控涉及侵犯人權，以及在關閉一所受歡迎大學和監禁一名著名主教方面扮演要角。

這些官員被控鎮壓公民社會、關閉公民活動空間，例如本周被政府接管的耶穌會學校中美洲大學（Central American University，UCA）。

尼加拉瓜政府一年前監禁天主教主教阿爾瓦雷茲（Rolando Alvarez）；他因嚴厲批判總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）遭判26年徒刑。

國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在聲明中表示，受制裁的瓜地馬拉官員被控允許或協助政府動用暴力、不公正拘留，以及限制人權和基本自由。

國務院西半球事務局助卿尼科爾斯（Brian Nichols）在社群媒體表示：「我們持續呼籲（瓜國）當局立即無條件釋放阿爾瓦雷茲主教，並結束系統性的鎮壓行動。」

尼加拉瓜政府沒有回應置評請求。

中美洲大學是瓜國唯一不受政府控管的大學，由耶穌會於1960年創立，為2018年學生反政府示威的搖籃，奧蒂嘉的安全部隊以暴力鎮壓這場示威。

此後，中美洲大學的公共資金被削奪，而當時在國外出差的校方主管人員也被禁止返國。

尼加拉瓜 國務院 布林肯

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