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颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

中央社墨西哥卡布聖盧卡斯18日綜合外電報導
墨西哥人卡布聖盧卡斯，居民和商家員工忙著進行防災準備，防護板已架起。（路透）
墨西哥人卡布聖盧卡斯，居民和商家員工忙著進行防災準備，防護板已架起。（路透）

威力強大的太平洋颶風喜萊莉正朝向美墨邊界逼近，當局警告，它可能在墨西哥西北部觀光區下加利福尼亞和美國加州引發「災難性」洪水，當地民眾今天嚴陣以待。

法新社報導，美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，喜萊莉（Hilary）目前位於下加利福尼亞（Baja California）半島南端度假勝地卡布聖盧卡斯（Cabo San Lucas）的西南方約456公里處，強度為4級，最大持續風速達到約每小時230公里。

美國國家颶風中心預測，喜萊莉的強度將在明天開始減弱，但在明晚至20日接近下加利福尼亞半島西岸時仍會是颶風，至20日晚間抵達隔鄰的南加州前再減弱為熱帶風暴。

美國國家颶風中心警告，喜萊莉可能帶來強風、瞬間洪水和「威脅性命的」大浪與離岸流，下加利福尼亞大部分地區和加州南部這周末和下周初很可能出現「威脅性命及恐達災難等級的洪水」。

在受到墨西哥人和外國觀光客歡迎的卡布聖盧卡斯，可見大浪拍打海岸，居民和商家員工忙著進行防災準備，架起防護板、堆起沙包和貯藏家具。海灘上也可見到墨西哥海軍人員巡邏。

30歲的餐廳員工耶南德茲（Marlen Hernandez）告訴法新社：「我們別無選擇早已經歷過類似情況，知道可能會發生什麼事。我們必須準備好食物、罐頭食品和蠟燭。」

前去觀光的美國女子摩根（Katrina Morgan）則表示：「我們有一點害怕，但我們試著保持樂觀。」

墨西哥已對下加利福尼亞半島從彭塔阿部瑞歐荷斯（Punta Abreojos）到聖昆丁角（Cabo San Quintin）的海岸發布颶風警報，以北至恩瑟納達（Ensenada）之間的海岸則發布颶風警戒。

美國國家颶風中心則對從美墨邊界到加州文杜拉郡（Ventura County）慕古角（Point Mugu）的地區，以及卡塔利那島（Catalina Island），發布不尋常的熱帶風暴警戒。

美國國家颶風中心表示：「南加州和內華達州南部的部分地區，預期會出現3至6英寸（約76至152毫米）的降雨量，一些情況降雨量將達10英寸（約254毫米），可能會出現危險至局部災難級的洪水。」

颶風 加州 洪水

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