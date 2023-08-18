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拜登將宣布聯合演習 白宮稱大衛營峰會不劍指特定國家

編譯高詣軒／即時報導
白宮國家安全顧問蘇利文18日表示，美日韓未來數年擬舉行聯合演習。（Getty Images）
白宮國家安全顧問蘇利文18日表示，美日韓未來數年擬舉行聯合演習。（Getty Images）

美、日、南韓領導人18日齊聚美國大衛營峰會，令中國備感緊張。法新社報導稱，拜登總統同日將宣布與日、韓新的安全合作，包括聯合演習等。

白宮國家安全顧問蘇利文在會前向媒體表示，三國領袖將同意數年間在各領域的定期演習，比因應北韓的單次性軍演更深入，並將宣布承諾在面臨危機時相互諮詢。

蘇利文稱，美國已和日韓密切合作，但新的作為將力圖深化三方合作並使其更為制度化。

有官員表示，三國領袖將同意分享北韓相關即時情報，並每年舉行峰會。蘇利文稱，本次峰會將聚焦三方可達成的共同目標，並非要劍指單一國家。

另外，路透引述蘇利文回應媒體問題時表示，美方企圖顯然不是打造太平洋版的北約組織，也並無明確地以建立美日韓三國聯盟關係為目標。

但美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）針對會談表示，美日韓打造了北京希望永遠不會發生的情勢，並指稱中方應意識到「我方（美方）勢力正在興起，他們（中方）正在衰退。」

法新社指，北京在領導人習近平上任以來，持續在國內及亞洲大秀肌肉，包括主張具爭議的領海主權及在台灣周邊實施重大軍演。

蘇利文 北京 北韓

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