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來源不明大冰塊從天降 砸穿麻州民宅屋頂

世界新聞網何卓賢／即時報導
來源不明的冰塊砸穿麻州一戶民宅的屋頂。(美聯社)
來源不明的冰塊砸穿麻州一戶民宅的屋頂。(美聯社)

麻州一座民宅近日經歷了一場真實的「禍從天降」，一塊來源不明的大冰塊砸穿家裡屋頂，所幸無人受傷。

美聯社報導，民宅男主人傑夫·朗(Jeff Ilg)表示，事情發生在過去這個周日的晚上，他猜測這塊冰來自正在飛向波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)的飛機，砸穿家裡屋頂的時候衝擊力可能達到15到20磅之重，所幸自己的妻子以及兩個孩子都沒有受傷。

來源不明的冰塊砸穿麻州一戶民宅的屋頂。(美聯社)
來源不明的冰塊砸穿麻州一戶民宅的屋頂。(美聯社)

傑夫·朗回憶，冰塊砸下時，自己先是以為聽到了爆炸的聲音，隨後又聽到疑似殘骸滾落屋頂的聲響，還以為房子被雷劈了。她和妻子趕忙去查看孩子情況，但兩個孩子都仍然熟睡，未被響聲吵醒。隨後兩人走出屋子查看情況，才發現幾塊巨大的冰塊散落在後院和屋頂各處，將部分碎冰收集起來稱重發現已有10磅。

報警之後，傑夫·朗的妻子阿米莉亞·雷恩維爾(Amelia Rainville)才發現屋頂破了個洞，從室外看，直徑大概有18到24英寸。

來源不明的冰塊砸穿麻州一戶民宅的屋頂。(美聯社)
來源不明的冰塊砸穿麻州一戶民宅的屋頂。(美聯社)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)目前正在調查這一事故。

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