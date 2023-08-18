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寄含蓖麻毒素信件給川普 加拿大婦女判刑近22年

中央社╱華盛頓17日綜合外電
55歲的費里葉(Pascale Ferrier)寄出蓖麻毒素「特別贈禮」給川普總統和八名德州州警局官員。（警局提供）
55歲的費里葉(Pascale Ferrier)寄出蓖麻毒素「特別贈禮」給川普總統和八名德州州警局官員。（警局提供）

加拿大魁北克婦女費里葉（Pascale Ferrier）2020年因向時任美國總統川普寄送含蓖麻毒素的威脅信件，違反生物武器管制禁令，今天遭美國法院處以近22年徒刑。

根據美聯社與法新社報導，現年56歲的費里葉擁有加拿大與美國雙重國籍。她的辯護律師歐姆（Eugene Ohm）表示，費里葉此前沒有犯罪紀錄，是1名「異常聰明的法國移民」，擁有工程碩士學位，並單親撫養2個小孩。

費里葉承認她於2020年9月在魁北克家中製造了蓖麻毒素，這是一種從蓖麻種子萃取而來的劇毒植物蛋白。接著，她從加拿大向白宮寄出一封含蓖麻毒素的信件，收件人是川普。她同時也向德州8名執法人員寄送了含毒素的信件。

費里葉在寫給川普的信中寫道：「我為你找到了一個新名字：『醜陋的暴君小丑』，希望你喜歡。」

「如果這起不了作用，我會找到另一種更好的毒藥配方，或者當我能來的時候，我可能會用我的槍。享用吧！」

美國司法部表示，費里葉當時寄給川普的信，包含「威脅性語言」，她還呼籲川普退出即將到來的選舉。

費里葉寄出信件後，於2020年9月20日試圖通過紐約州水牛城（Buffalo）過境關卡進入美國時，遭到逮捕。據司法部表示，官員們在她車內發現1把槍和數百發子彈。

費里葉在一段曲折的演講中向法官表示，她認為自己是一個「和平且真正善良的人」，但對不公、濫用權力和「愚蠢的規則」等問題感到憤怒。

她表示，感覺自己在撫養孩子過程中，幾乎沒有拿出什麼作為來支持自己的價值觀，並認為自己是1名「社會運動者」，而不是「恐怖分子」。

費里葉表示：「我想找出和平的方式來實現我的目標。」

費里葉已與檢察官達成認罪協議，美國地區法官弗里德里希（Dabney L.Friedrich）依此判處費里葉262個月徒刑，並要求費里葉獲釋後必須離開美國，如果返回美國則將受到終身監管。

檢察官傅利曼（Michael Freedman）表示，此一判決發出了明確訊息，可謂「適當的嚴厲懲罰」。

傅利曼表示：「在美國絕對不允許出於政治動機的暴力」。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 加拿大 司法部

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