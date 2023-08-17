佛州禁中國人置產法 法官拒絕擋下：未構成購屋歧視

佛羅里達州禁止中國公民及其他有關國家公民持有該州房地產的法律，遭到四名中國公民法律挑戰，但佛州聯邦地方法院法官裁定原告敗訴，拒絕禁制該法。圖為待售的佛州房地產。(路透)

佛羅里達州禁止中國公民及其他有關國家公民持有該州房地產 的法律，遭到四名中國公民的法律挑戰，但佛州 聯邦地方法院法官裁定原告敗訴，拒絕禁制該法。

佛州首府塔拉哈西(Tallahassee)聯邦地方法官溫莎(Allen Winsor)是由前總統川普任命，他在17 日的裁決說，由於這個禁令是基於公民身分而非種族或國籍，因此沒有違反憲法或聯邦房屋管理局(FHA)禁止房屋種族歧視 的法律。

佛州檢察長辦公室拒絕對裁決置評。

四名中國公民是在今年5月向法院要求在有關訴訟有結果之前，暫時禁止這條法律實施。在法官拒絕發出禁制令之後，代表四名原告的美國公民自由聯盟(ACLU)律師戈爾斯基(Ashley Gorski)表示，他們將會提出上訴。

ACLU在訴訟指出，該法律不公平地的將中國人和中國政府連結，也沒證據顯示中國公民購買佛州房地產會構成國家安全威脅。

佛州這項法律除禁止「定居」在中國境內的非美國公民或綠卡持有者購買房地產外，還不准古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、俄羅斯及北韓公民，在發電廠、機場和軍事設施附近購置房地產。

不過該法容許來自這些國家、持非旅遊簽證者，得在距離關鍵基礎設5哩以外購置一處房地產。

正在角逐共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯，今年5月簽署該法案使之正式成為法律時表示，這有助於保護美國人免受中共影響。

在四名中國公民提出訴訟同時，拜登政府上月提交一份簡報，認為佛州這項法律違反聯邦住宅管理局(FHA)關於種族歧視的規定。

但溫莎在裁決裡指出，由於這項法律適用於任何在中國「定居」的人，因此它並非單一針對中國人，也可能適用於非中國人，因此並未構成歧視。