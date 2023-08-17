學「黃金女郎」影集 近三成民眾願與親友合購房屋

80年代電視劇集「黃金女郎」講述幾位老年婦女共居的故事。(美聯社)

隨著房價愈來愈高不可攀，1980年代著名電視影集「黃金女郎」(The Golden Girls)的老年共居生活，愈來愈被認為是明智選擇。金融網站LendingTree最新調查發現，有29%受訪者對與親友合購房產，持開放態度；其中63%會考慮與非配偶的家庭成員合購，57%願與好友或現任室友一起購買。

LendingTree資深經濟學者薛奈爾(Jacob Channel)表示，「這說明了當前房地產 市場處境：買房如此昂貴，大家另闢蹊徑。幾年後，預計會有更多人考慮合力購屋。」

據全國房地產經紀人協會(NAR)數據，6月現有房屋中位價為41萬200元，接近歷史最高水平，加上聯準會 連串升息後，30年期房貸平均利率 已升至7%以上，都讓買房擁房更加艱難。

與配偶或伴侶以外的人合購房產比率仍相對較少，目前約占房市3%，但據NAR數據，首次購房者採取這種方式的比率升至5%。NAR副首席經濟學家兼研究副總裁勞茨 (Jessica Lautz) 表示，「這是歷來在首購者看到的最高比率；在負擔房產愈來愈吃力的情況下，這顯然是匯集資源的好辦法。」

專家提醒，若有意效法「黃金女郎」，與親友合購住房，仍須留意其潛在風險。

首先，要確保彼此之間有高度信任關係，才考慮這麼做，否則鬧出金錢糾紛，勢必造成關係嚴重破裂。其次，應詳盡討論關鍵問題，如：要住多久、一人想賣另一人不想賣怎麼辦、誰負責維護費用等；然後在房地產律師協助下留下書面紀錄，以免潛在誤解。

與此同時，在做出決定前，應再次釐清自己是否真的沒有能力獨資購屋。有時候，買家的絕望假設可能有誤。在查明頭期款等條件後，你有可能比你想像中的更有獨資購屋能力。