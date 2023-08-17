我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

學「黃金女郎」影集 近三成民眾願與親友合購房屋

記者胡玉立／即時報導
80年代電視劇集「黃金女郎」講述幾位老年婦女共居的故事。(美聯社)
80年代電視劇集「黃金女郎」講述幾位老年婦女共居的故事。(美聯社)

隨著房價愈來愈高不可攀，1980年代著名電視影集「黃金女郎」(The Golden Girls)的老年共居生活，愈來愈被認為是明智選擇。金融網站LendingTree最新調查發現，有29%受訪者對與親友合購房產，持開放態度；其中63%會考慮與非配偶的家庭成員合購，57%願與好友或現任室友一起購買。

LendingTree資深經濟學者薛奈爾(Jacob Channel)表示，「這說明了當前房地產市場處境：買房如此昂貴，大家另闢蹊徑。幾年後，預計會有更多人考慮合力購屋。」

據全國房地產經紀人協會(NAR)數據，6月現有房屋中位價為41萬200元，接近歷史最高水平，加上聯準會連串升息後，30年期房貸平均利率已升至7%以上，都讓買房擁房更加艱難。

與配偶或伴侶以外的人合購房產比率仍相對較少，目前約占房市3%，但據NAR數據，首次購房者採取這種方式的比率升至5%。NAR副首席經濟學家兼研究副總裁勞茨 (Jessica Lautz) 表示，「這是歷來在首購者看到的最高比率；在負擔房產愈來愈吃力的情況下，這顯然是匯集資源的好辦法。」

專家提醒，若有意效法「黃金女郎」，與親友合購住房，仍須留意其潛在風險。

首先，要確保彼此之間有高度信任關係，才考慮這麼做，否則鬧出金錢糾紛，勢必造成關係嚴重破裂。其次，應詳盡討論關鍵問題，如：要住多久、一人想賣另一人不想賣怎麼辦、誰負責維護費用等；然後在房地產律師協助下留下書面紀錄，以免潛在誤解。

與此同時，在做出決定前，應再次釐清自己是否真的沒有能力獨資購屋。有時候，買家的絕望假設可能有誤。在查明頭期款等條件後，你有可能比你想像中的更有獨資購屋能力。

房地產 利率 聯準會

上一則

男偷拍獸迷聚會屢勸不聽 慘被「狼人」打趴

下一則

佛州禁中國人置產法 法官拒絕擋下：未構成購屋歧視

延伸閱讀

賴清德：以和平為燈塔 民主當指南針 帶著台灣繼續往前

賴清德：以和平為燈塔 民主當指南針 帶著台灣繼續往前
伊州10大最佳學區 教師平均年薪逾9萬

伊州10大最佳學區 教師平均年薪逾9萬
西東大學法學院爆財務詐騙 校長辭職

西東大學法學院爆財務詐騙 校長辭職
Google拚IC設計靠AI 提升專用型人工智慧晶片效能

Google拚IC設計靠AI 提升專用型人工智慧晶片效能

熱門新聞

(取自TikTok)

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

2023-08-15 16:28
14歲的華裔網紅Lil Tay。(圖／摘自Instagram)

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

2023-08-10 18:34
在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
川普女婿、前白宮顧問庫許納(中)離職六個月後，就接受阿拉伯政府投資他的公司20億元，被國會眾院監督委員會主席柯莫批評「踰越了倫理界線」。(路透)

庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重

2023-08-11 20:15
喬治亞州21歲孕婦羅斯（右）日前分娩時，醫師疑似施力不當將嬰兒頭顱扯下，羅斯與男友9日在律師陪同下召開記者會。（美聯社）

接生扯斷嬰兒頭 喬治亞醫院還想裝沒事：建議直接火化

2023-08-12 00:08
彭博社調查發現，全美年收入17萬5000元以上的人當中仍有四分之一覺得自己「非常窮」、「窮」或者「過得去但吃緊」。圖為紐約曼哈頓百貨公司內的購物人潮。(Getty Images)

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

2023-08-16 10:28

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪