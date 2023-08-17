我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

男偷拍獸迷聚會屢勸不聽 慘被「狼人」打趴

聯合新聞網／即時報導
男子被要求離開仍不停拍攝，遭另一名扮成「狼人」的男子打趴。（截自推特）
男子被要求離開仍不停拍攝，遭另一名扮成「狼人」的男子打趴。（截自推特）

日前加州舉行一場「獸迷」聚會，不少同好聚集在一處沙灘上穿著各種動物裝開派對，不過這當中卻有人起了爭執，導致出現「狼人出手」打架的畫面。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，8月12日，加州杭亭頓海灘（Huntington Beach）舉辦了一場獸迷聚會。獸迷是指喜歡擬人化虛構動物角色的愛好者，他們會自製各種毛茸茸的套裝，cosplay成各種「半獸人」。

當天這場活動有數百人到場響應，不過卻有兩人起了衝突，引發「狼人打架」的畫面。原來當天一名男子未經詢問就拿手機拍攝其他參與者，另一名扮成狼人的男子拿著擴音器警告對方快點離開，但對方卻遲遲沒有動作，於是「狼人」便拿手上的擴音器怒敲男子頭部。

男子被打倒在地不停翻滾，貌似非常痛苦，口中還不斷說著「我的天啊」，不過他還是持續拿著手機拍攝，一邊酸說「這就是獸迷會做的事」。後來其他「狼人」跟其他「動物」也趕緊上前勸架，該位拍攝的男子則繼續怒嗆要「告死對方」。

據了解該位拍攝的男子疑似本來就被禁止參與這次活動，但不知為何依然到場參加活動，現場有成員要求男子離開，但他不肯離開，才會因此造成後續的紛爭。

https://twitter.com/BigOunceFxFcty/status/1690605146269798401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1690605146269798401%7Ctwgr%5E33f9168dd86558bebde39d7625f608b491f30db3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fnews%2Farticle-12409621%2FVoyeur-mauled-FURRIES-caught-filming-fetish-group-Huntington-Beach.html

加州

上一則

護照申新積壓 衝擊美國人海外旅遊 成國務院最大危機

下一則

學「黃金女郎」影集 近三成民眾願與親友合購房屋

延伸閱讀

紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟

紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟
杭州偷拍男躲警察 藏後車箱昏迷

杭州偷拍男躲警察 藏後車箱昏迷
律師：打壓租金調漲 房客未必有利

律師：打壓租金調漲 房客未必有利
加州Medi-Cal重審 影響1500萬人 已有2成投保者失去資格

加州Medi-Cal重審 影響1500萬人 已有2成投保者失去資格

熱門新聞

(取自TikTok)

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

2023-08-15 16:28
14歲的華裔網紅Lil Tay。(圖／摘自Instagram)

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

2023-08-10 18:34
在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
川普女婿、前白宮顧問庫許納(中)離職六個月後，就接受阿拉伯政府投資他的公司20億元，被國會眾院監督委員會主席柯莫批評「踰越了倫理界線」。(路透)

庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重

2023-08-11 20:15
喬治亞州21歲孕婦羅斯（右）日前分娩時，醫師疑似施力不當將嬰兒頭顱扯下，羅斯與男友9日在律師陪同下召開記者會。（美聯社）

接生扯斷嬰兒頭 喬治亞醫院還想裝沒事：建議直接火化

2023-08-12 00:08
彭博社調查發現，全美年收入17萬5000元以上的人當中仍有四分之一覺得自己「非常窮」、「窮」或者「過得去但吃緊」。圖為紐約曼哈頓百貨公司內的購物人潮。(Getty Images)

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

2023-08-16 10:28

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪