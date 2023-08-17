男偷拍獸迷聚會屢勸不聽 慘被「狼人」打趴

男子被要求離開仍不停拍攝，遭另一名扮成「狼人」的男子打趴。（截自推特）

日前加州 舉行一場「獸迷」聚會，不少同好聚集在一處沙灘上穿著各種動物裝開派對，不過這當中卻有人起了爭執，導致出現「狼人出手」打架的畫面。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，8月12日，加州杭亭頓海灘（Huntington Beach）舉辦了一場獸迷聚會。獸迷是指喜歡擬人化虛構動物角色的愛好者，他們會自製各種毛茸茸的套裝，cosplay成各種「半獸人」。

當天這場活動有數百人到場響應，不過卻有兩人起了衝突，引發「狼人打架」的畫面。原來當天一名男子未經詢問就拿手機拍攝其他參與者，另一名扮成狼人的男子拿著擴音器警告對方快點離開，但對方卻遲遲沒有動作，於是「狼人」便拿手上的擴音器怒敲男子頭部。

男子被打倒在地不停翻滾，貌似非常痛苦，口中還不斷說著「我的天啊」，不過他還是持續拿著手機拍攝，一邊酸說「這就是獸迷會做的事」。後來其他「狼人」跟其他「動物」也趕緊上前勸架，該位拍攝的男子則繼續怒嗆要「告死對方」。

據了解該位拍攝的男子疑似本來就被禁止參與這次活動，但不知為何依然到場參加活動，現場有成員要求男子離開，但他不肯離開，才會因此造成後續的紛爭。

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