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尹錫悅啟程飛往美國 將出席美日韓領袖峰會

中央社首爾17日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅今天啟程飛往美國。(美聯社)
南韓總統尹錫悅今天啟程飛往美國。(美聯社)

南韓總統尹錫悅今天啟程飛往美國，以參加和美國、日本領導人會面的三國峰會。這3國對中國和北韓的共同疑慮日益升高之際，正設法擴大合作。

尹錫悅15日表示，這場峰會將奠定三方合作的「全新里程碑」。

尹錫悅18日將在總統度假勝地馬里蘭州（Camp David），和拜登總統（Joe Biden）與日本首相岸田文雄舉行峰會。根據華府高階官員，屆時將發表一系列科技、教育和國防相關聯合倡議。

南韓國家安保室第一次長金泰孝（Kim Tae-hyo）指出，這場峰會至少將發表2份聯合聲明。

分別和韓國與日本結盟的美國一直向兩國施壓，要求雙方改善關係，以確保日韓可在北韓和中國相關議題上展開合作。

隨著美韓即將舉行年度聯合軍演，北韓官媒14日報導，領導人金正恩在視察重要武器工廠時要求「大幅提高」飛彈生產，確保具備「壓倒性的軍事實力」，並為戰爭做好準備。

尹錫悅的父親於15日辭世，享耆壽92歲。他在父親為期數日的喪禮結束後數小時啟程前往美國。

▼美日韓領袖峰會 2大目的 1大看點

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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